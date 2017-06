Sos Malnate, torna “una settimana da volontario”

Anche per questa estate Sos Malnate Onlus organizza una settimana full immersion con i propri volontari da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2017 per ragazzi dai 15 ai 18 anni.

Le Iscrizioni dovranno arrivare entro il 10 luglio (salvo esaurimento posti). Saranno a disposizione un massimo di 20 partecipanti (sarà data la precedenza a chi per la prima volta partecipa all’iniziativa).



Iscrizioni (gratuite) solo on line compilando la scheda presente a questo indirizzo: https://goo.gl/P9SIbd



PROGRAMMA



Lunedi’ 17 luglio

Presso la sede di Via I Maggio 10 – Malnate

Ore 9-10: Conosciamo l’SOS di MALNATE e SOS JUNIOR.

Ore 10-13: Percorso “Giovani con Talento” con gli educatori della coop. Totem (Proponiamo un percorso esperienziale di gruppo che parta dal mettersi in gioco personalmente come prima condizione per esplorare il tema volontariato. Il percorso si avvarra’ di metodologie attive e coinvolgenti attraverso le quali dare corpo e rispondere agli obiettivi formativi.)

Martedi’ 18 luglio

Presso la sede di Via I Maggio 10 – Malnate

Ore 9-13: Corso BLS (manvore salvavita). teoria e pratica. La chiamata di soccorso.

Mercoledi’ 19 luglio

Presso il parco I Maggio, Via Savoia 8/10 – Malnate

Ore 9-18: “Giovani con Talento” con gli educatori della coop. Totem (Proponiamo un percorso esperienziale di gruppo che parta dal mettersi in gioco personalmente come prima condizione per esplorare il tema volontariato. Il percorso si avvarra’ di metodologie attive e coinvolgenti attraverso le quali dare corpo e rispondere agli obiettivi formativi.)

Pranzo al sacco a cura di ciascun partecipante.

Giovedi’ 20 luglio

Presso la sede di di Via I Maggio 10 – Malnate

Ore 9-13: Le ambulanze di SOS. Simulazione intervento.

Ore 13-14: pranzo insieme al sacco (a carico di ciascun partecipante).

Ore 14-16: Simulazione protezione civile.

Venerdi’ 21 luglio

Presso la sede di Via I Maggio 10 – Malnate

Ore 14-20: “Giovani con Talento” con gli educatori della coop. Totem (Proponiamo un percorso esperienziale di gruppo che parta dal mettersi in gioco personalmente come prima condizione per esplorare il tema volontariato. Il percorso si avvarra’ di metodologie attive e coinvolgenti attraverso le quali dare corpo e rispondere agli obiettivi formativi.)

Alle 20 pizzata tutti insieme per chi lo desidera (a carico di ciascun partecipante)

Sara’ rilasciato un attestato di partecipazione.