Gli spacciatori viaggiavano con l’autoradio imbottita di droga

Guardia Finanza Malpensa 2017

Erano solo pochi grammi di cocaina in auto, ma da lì – con un pizzico di fortuna e molta tenacia – è partita l’indagine che ha consentito di arrestare quattro persone. Per la Guardia di Finanza (e per la procura) sono i referenti di un gruppo che spacciava principalmente nel Varesotto (tra Gallarate e la zona immediatamnte a Nord), ma con ramificazioni anche nell’Alessandrino.

I “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza di Malpensa (che operano però non tanto in aeroporto, quanto sul territorio) hanno eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura di Busto nei confronti di altrettante persone, cittadini albanesi ma residenti in zona.

L’indagine è partita – si diceva – da da un controllo casuale nel mese di febbraio 2016: un uomo residente a Sumirago era stato fermato a Origgio e trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Fermato, l’uomo ha deciso di collaborare con le Forze dell’Ordine fornendo utili dettagli per lo sviluppo di una successiva attività info-investigativa.

La Finanza è risalita così ad un primo spacciatore mentre i successivi sviluppi investigativi hanno consentito ai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, di identificare un gruppo criminale composto prevalentemente da cittadini di nazionalità albanese. Operavano prevalentemente nel basso varesotto, in particolare nelle aree di Gallarate, Cavaria con Premezzo e Jerago con Orago.

In alcune occasioni gli spacciatori si incontravano con i clienti anche in luoghi aperti al pubblico ed in pieno giorno: trasportavano la droga richiesta (che poteva essere marijuana, hascisc o cocaina, a seconda delle richieste) all’interno alcuni pacchetti di sigarette, al cui interno erano contenute diverse dosi già confezionate e pronte per la “vendita”. Particolari sono anche le modalità di trasporto degli stupefacenti: le dosi di coca o hascisc venivano nascoste all’interno delle auto in un doppio fondo dietro lo stereo.

Nel corso dell’operazione conclusiva, svoltasi con l’intervento di circa trenta “Baschi Verdi” e cinque unità cinofile antidroga del Gruppo Malpensa, sono state inoltre eseguite perquisizioni delle abitazioni e degli autoveicoli in uso: sono stati sequestrati circa 12mila euro considerati frutto dell’attività di spaccio e tre autovetture con doppifondi utilizzati per trasportare illegalmente la droga.