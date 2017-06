Spari nel parcheggio di un supermercato: uccide la moglie e poi tenta il suicidio

svizzera ricerche

Una donna uccisa e un uomo gravemente ferito. È successo ad Ascona, nel Locarnese, in Canton Ticino, a pochi chilometri dal confine italiano.

L’episodio poco prima delle 9 di venerdì 23 giugno all’interno del parcheggio di un supermercato in via Muraccio ad Ascona: si sono uditi alcuni colpi di arma da fuoco, subito sono arrivati gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Ascona.

Sul posto è stato rinvenuto il cadavere di una donna e un uomo gravemente ferito. Si tratta di un 54enne cittadino macedone domiciliato nel Locarnese che ha sparato con una pistola ad una 38enne cittadina macedone, anche lei domiciliata nella regione. I due erano marito e moglie, in fase di separazione.

La donna è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Il 54enne, che si è ferito nel tentativo di togliersi la vita e che non è in pericolo di morte, dopo le prime cure ricevute dai soccorritori del Salva è stato trasportato all’ospedale in elicottero. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di omicidio. Al momento non vi sono altre persone coinvolte nei fatti. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Antonio Perugini.