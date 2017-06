Spari nel parcheggio di un supermercato: uccide una donna e poi tenta il suicidio

svizzera ricerche

Una donna uccisa e un uomo gravemente ferito. È successo ad Ascona, nel Locarnese, in Canton Ticino, a pochi chilometri dal confine italiano.

L’episodio poco prima delle 9 di venerdì 23 giugno all’interno del parcheggio di un supermercato in via Muraccio ad Ascona: si sono uditi alcuni colpi di arma da fuoco, subito sono arrivati gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Ascona.

Sul posto è stato rinvenuto il cadavere di una donna e un uomo gravemente ferito. Sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto: l’ipotesi più accreditata è che l’uomo, sulla cinquantina, abbia ucciso la donna, 38 anni, e poi abbia tentato di suicidarsi rivolgendo l’arma contro sè stesso.