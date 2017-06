Sparò al ladro che investì il collega, la Procura chiede l’archiviazione

sparatoria gallarate 6 ottobre 2015

Il pm della Procura di Busto Arsizio Rosaria Stagnaro ha depositato nei giorni scorsi la richiesta di archiviazione dal reato di eccesso di legittima difesa nei confronti del carabiniere che la sera del sparò a William Trunfio, uccidendolo. Ora i familiari del gallaratese – tramite il loro legale Giuseppe Lauria – hanno 20 giorni di tempo per chiedere al Giudice per le indagini preliminari un approfondimento della vicenda.

William Trunfio morì in via Pietro Micca, a Gallarate, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2015 al termine di un inseguimento, a bordo di un’auto rubata. Al suo inseguimento si era lanciata una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Gallarate conclusosi con il tentativo di investimento di uno dei due militari. Trunfio, vistosi senza via d’uscita, innestò la retromarcia investendo il militare che si trovava dietro l’auto e che rimase ferito. A quel punto il collega sparò un colpo al lato guida per fermarlo.

Secondo il magistrato, dunque, la posizione del carabiniere gallaratese è da archiviare poichè agì per salvare il collega che rischiava di essere schiacciato dall’auto guidata da Trunfio. Grande soddisfazione da parte del legale del militare, Pietro Romano, che ha dichiarato «Meglio tardi che mai».