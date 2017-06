Sporti, artisti e pizzica clandestina: al via il weekend varesino

Venerdì sport in strada e sabato artisti, musicisti e per finire la pizzica clandestina animeranno le serate in via Sacco e via Robbioni libere dalle auto. Tutto è pronto per un nuovo weekend estivo all’insegna di strade chiuse al traffico e restituite ai pedoni, alle famiglie e a chi ama passeggiare lungo le vie del centro di Varese. Come ogni weekend il consiglio è quello di lasciare la propria auto in uno dei tanti parcheggi a disposizione a due passi dal centro.

In occasione della sperimentazione dei weekend a piedi si consolida la collaborazione tra il Comune di Varese e le attività commerciali e le associazioni di categoria. In particolare le iniziative che si svolgeranno nella strade intorno ai Giardini Estensi sono organizzate in collaborazione con il Comitato di via Sacco e Spazio Substrato.

Venerdì 23 giugno dalle ore 21 in poi via Sacco sarà animata grazie a due tornei sportivi di football americano e floorball. Si potrà assistere alle partite ma anche provare a giocare. In strada saranno presenti anche punti informativi e stand di altri sport. Sabato 24 giugno invece, tra via Sacco e via Robbioni, in programma una serata di spettacoli e per finire la pizzica a cura di Substrato, Spazio Kabum Varese e Comitatoviasacco.

Venerdì 23 e sabato 24 giugno, dalle ore 20 a mezzanotte, saranno dunque pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio, piazza Motta e il primo tratto di via Bizzozero.

Il weekend di sport prosegue poi sempre venerdì 23 giugno con la 5^ Edizione della Corsa serale tra Ville e Giardini. Partenza alle ore 20 della corsa competitiva del FIDAL e alle ore 20.30 la corsa non competitiva. Continua poi il Cicloraduno nazionale dei ciclisti della Fiab che hanno posizionato la propria base all’interno dei Giardini Estensi. Attesi per domani oltre 300 ciclisti. Da sabato 24 giugno a domenica 25 giugno torna invece Biumo in Festa, la tradizionale sagra rionale, con i mercatini, i laboratori per i più piccoli, stand gastronomici e la pedalata serale, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Varese e la collaborazione di Confcommercio Ascom Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Actl, A.V.I.D Varese onlus – l’associazione di promozione sociale Green Event. Da sabato 24 giugno a domenica 25 giugno 2017 a Masnago si svolgerà il 39° Palio delle 6 contrade.

Gli altri eventi in città:

Tutte le domeniche da giugno a settembre

Navigazione Schiranna – Isolino Virginia

Ore 10.30, 12.20, 15.45 (Partenza dalla Schiranna: navigazione Schiranna – Isolino Virginia)

Attivo dalla stagione estiva 2017 il collegamento dal Lido della Schiranna all’Isolino Virginia. Mezz’ora di Navigazione durante la quale si potranno ammirare le meraviglie del Lago di Varese. Turisti, visitatori e varesini potranno dunque raggiungere il sito Unesco con più facilità. Il servizio verrà svolto nelle giornate di domenica e festivi a partire dal prossimo 25 giugno e proseguirà per tutta l’estate. Prenotazione obbligatoria.

Info: info@isolinovirginia.it

www.isolinovirginia.it

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno

Memorial Fabio Aletti

Torneo di basket 3 contro 3 under 21

Oratorio Molina di Piazza XXVI Maggio, Biumo Inferiore

Evento sportivo, arrivato alla XII edizione organizzato per ricordare un giovane ragazzo della città scomparso a causa di una grave malattia. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi di età

compresa tra i 14 anni fino alla categoria FIP Under 21 delle scuole superiori della città e della provincia oltre che delle società sportive presenti del territorio.

Da sabato 24 giugno a domenica 25 giugno 2017

39° Palio delle 6 contrade

dalle ore 19.00 sabato e dalle ore 10.00 domenica

Masnago

Programma delle due giornate:

sabato 24: ore 19.00 tavolata in via Bolchini con la grande grigliata (sarà in funzione anche il banco gastronomico); ore 21.00 offerta dei ceri alla Madonna della chiesetta dell’Immacolata da parte di dame e cavalieri delle contrade. Partenza del corteo storico dal Parco Mantegazza con arrivo sul sagrato della chiesa; ore 21.30 Ermelinda Castiglioni ed Enrico di Francia presenteranno il loro figlio primogenito; ore 23.00 grande spettacolo di fuochi d’artificio. Domenica 25: ore 10.30 Chiesa parrocchiale S. Messa per i patroni Pietro e Paolo celebrata da Mons. Claudio Fontana che ricorda il 25° di ordinazione sacerdotale. Investitura dei capitani di contrada e presentazione del “cencio 2017″; ore 13.00 pranzo al banco gastronomico; ore 17.00 in oratorio calcio balilla umano e giochi a squadre per grandi e piccini; ore 19.00 cena al banco gastronomico.

Da sabato 24 giugno a domenica 25 giugno

Biumo in Festa

Torna come ogni anni Biumo in Festa con la tradizionale sagra rionale, con i mercatini, i laboratori per i più piccoli, stand gastronomici e la pedalata serale, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Varese e la collaborazione di ConfCommercio Ascom Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Actl, A.V.I.D Varese onlus – l’associazione di promozione sociale Green Event.

Da Sabato 24 giugno a Domenica 25 giugno

Aperitivo in battello al tramonto

Isolino Virginia

ore 19.00 imbarco a Biandronno (via Marconi)

Un’ora di aperitivo esclusivo sul Lago di Varese a bordo dello Stradivari, il nuovo battello sul Lago di Varese. Si naviga per 60 minuti. Costo: 20 euro.

Info: info@isolinovirginia.it

www.isolinovirginia.it

Venerdì 23 giugno

Agrimercato di Campagna Amica

Mercato organizzato tutte le settimane da Coldiretti

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 piazzale De Gasperi

Venerdì 23 giugno

Animali di strada

I “nostri” vicini in attraversamento senza strisce pedonali

ore 17.00

Sala del Risorgimento, Musei Civici di Villa Mirabello

Evento correlato alla mostra fotografica Meet Your Neighbours , la bellezza della natura intorno a noi. Martina Spada dell’Istituto Oikos illustrerà il “Roadkill”, un problema ambientale, economico e sociale poco conosciuto: si tratta dell’impatto stradale tra animali e veicoli, che causa infortuni o decessi dei conducenti e degli animali investiti. L’ingresso è libero. www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo13953.html

Venerdì 23 giugno

Aperitivo al Museo

Con apertura straordinaria di Casa Pogliaghi

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

Sacro Monte

Tornano gli apprezzatissimi aperitivi estivi di Casa Pogliaghi. L’appuntamento è per tutti i venerdì sera fino alla fine di agosto dalle ore 18.30 alle ore 22.30. Sarà possibile accedere alla casa museo con visita guidata e gustare un ottimo aperitivo sullo splendido terrazzo del rustico di Casa Pogliaghi dal quale si gode di una meravigliosa vista sul Sacro Monte e su Varese. Ingresso dai Rustici. Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso). Evento fino ad esaurimento posti: prenotazioni al 366 4774873 – 328 8377206 o scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it.

www.sacromontedivarese.it

Venerdì 23 giugno

Corsa serale tra Ville e Giardini

5^ Edizione

dalle ore 20.00

Giardini Estensi, Villa Panza, Villa Mylius e Ville Ponti

Quinta edizione della corsa serale tra Ville e Giardini con partenza dai giardini Estensi, alle ore 20.00 partirà la corsa competitiva del FIDAL e alle ore 20.30 la corsa non competitiva. Per maggiori informazioni: iscrizione online www.otc-srl.it / www.asdrunnervarese.com – Presso Ottica Giorgi Corso Aldo Moro, 11 (VA)

Venerdì 23 giugno

Libellule

Dragon Fly

ore 20.30

sede delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Varese

via A. Busca, 14

Incontri conoscitivi per poter identificare gli insetti Odonati (masticatori) della provincia e delle zone umide urbane e periurbane di Varese, nell’ambito dei progetti di rete di tutela della biodiversità e corridoi ecologici.

Venerdì 23 giugno

Scintille di musica. Il violoncello nella scuola napoletana.

3^ Edizione del Festival Barocco

ore 21.00

Vicolo Mera, 2

Chiesa di S. Imerio, a Bosto

L’associazione La Dodicesima Notte organizza la terza edizione del Festival Barocco de “Gli Speziali”. La rassegna prevede un ciclo di quattro concerti con strumenti d’epoca o copie filologiche, che si svolgeranno presso la Chiesa di S. Imerio a Bosto. Un trio che suona con strumenti originali (flauto traversiere, violoncello barocco e clavicembalo), per concerti che coniugano l’approccio filologico con la vivacità e la godibilità dell’ascolto, rivolti tanto ai cultori della musica antica quanto a chi abbia desiderio di conoscere l’alchimia che si annida nell’espressione artistica della musica barocca. Per informazioni: info.la12notte@gmail.com

Direzione artistica: Giuseppe Reggiori

www.giuseppereggiori.it

Venerdì 23 giugno

Un pianoforte per Sacro Monte

Concerto

ore 21.00

Sacro Monte

Si esibirà il duo Rausa Clarinetto – pianoforte.

Sito web: www.sacromontedivarese.it

Venerdì 23 giugno

Apertura straordinaria della funicolare

Navetta e funicolare gratuita

fino alle ore 23.30

Sacro Monte

Durante tutta l’estate, in occasione degli eventi che si terranno al Sacro Monte, le navette che condurranno alla funicolare saranno così organizzate: in salita partenza bus navetta da via Manin (di fronte al Palazzetto dello Sport), saranno aggiunte anche le fermate intermedie (a chiamata) di S. Ambrogio, bivio di Velate e di piazzale Montanari. La prima navetta partirà un’ora e mezza prima dell’orario dell’evento; la seconda un’ora prima e la terza, mezz’ora prima dell’inizio dell’evento. Per quanto riguarda il ritorno, al termine degli eventi, le navette partiranno dalla stazione di valle della funicolare anticiperanno gli orari di partenza: la prima mezz’ora prima dell’orario indicato nella tabella e di termine presunto dello spettacolo; la seconda circa 25 minuti dopo il termine presunto, la terza cinquanta minuti dopo il termine previsto. Anche per il ritorno saranno garantite le fermate intermedie (a chiamata) di piazzale Montanari, bivio di Velate e S. Ambrogio. Il trasporto sarà gratuito sia per la funicolare che per le navette negli orari ed itinerari indicati.

www.avtvarese.it

Sabato 24 giugno

Summer Music Festival 2017

Stagione concertistica di musica classica, jazz, folk e saggio allievi

ore 18.00

Castello di Masnago

Via Cola di Rienzo, 42Ester Snider e Corinna Sinigaglia in duo pianistico tango-jazz

Dal Nuevo Tango al Blue Note facebook/accademiamusicalepapillons

Domenica 25 giugno

Danziamo in Bianco e Nero

Visite guidate alla mostra “Immagini nel Tempo”

ore 15.00

Castello di Masnago, Via Cola di Rienzo, 42

Visite guidate condotte da uno storico dell’arte abilitato alla professione di guida turistica. Visita guidata alla mostra e laboratorio espressivo a partire dai colori bianco e nero per bambini da 6 a 11 anni. Dopo aver visitato la mostra leggeremo un libro i cui protagonisti sono il Bianco e il Nero e lo animeremo attraverso la danza Massimo 15 partecipanti. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni: didattica.masnago@comune.varese.it

Sito web: www.varesecultura.it

Domenica 25 giugno

Parco Villa Mylius e le bellezze di Biumo superiore

Uscite Narranti di OfficicinAmbiente

Alla scoperta dei Plis Cintura Verde Varese Sud e Valle della Bevera, dei 6 Parchi Cittadini ore 15.00

Ritrovo parco Villa Mylius, via Fiume e dintorni e del Parco Regionale Campo dei Fiori. Parco Villa Mylius e le bellezze di Biumo superiore. Durata 2 ore circa.

Per maggiori informazioni: www.officinambiente.it