Stazione nord: biciclette più sicure all’interno della velostazione

I consiglieri comunali alla prima seduta il 12 luglio 2016. Massimo Brugnone del Pd

“Accolta la nostra mozione, i ladri di biciclette avranno vita più difficile”: così, in un post su Facebook, il Consigliere comunale del PD Massimo Brugnone ha annunciato l’attivazione del sistema di sicurezza per le biciclette lasciate nel parcheggio laterale alla Stazione Nord. Dal 5 luglio sarà possibile accedere alla velostazione esclusivamente utilizzando le tessere Trenord “Itinero” o “Io viaggio”. “In questo modo – aggiunge Brugnone – le biciclette saranno maggiormente al sicuro e gli accessi controllati”.

Proposta presentata durante la precedente amministrazione dai Giovani Democratici del Bustese, l’accesso con tessera magnetico era stato predisposto da più di un anno, ma ancora mai attivato. “Dopo la mozione a firma del Gruppo PD e la discussione in Commissione di settimana scorsa – spiega Brugnone – Ferrovie Nord ha finalmente predisposto l’attivazione. Segno che, al contrario delle preoccupazioni espresse in Commissione dall’amministrazione, quando la politica è capace di farsi sentire si può lavorare insieme anche alle grande aziende regionali e nazionali per il bene dei nostri cittadini”.

Ma come funziona il nuovo accesso alla velostazione?

Chi non è ancora in possesso di una delle due tessere, dovrà accedere al sito www.trenord.it e seguire le istruzioni riportate per richiedere la nuova tessera “Io viaggio”. Chi invece è già in possesso di una delle due tessere, dovrà abilitare l’ingresso alla velostazione di busto arsizio accedendo con le proprie credenziali “My Trenord” nella home page di www.trenord.it. Da qui cliccare su “Accedi alle velostazioni” e seguire le istruzioni.