Stazioni, il progetto show

Il Salone Estense era pieno, martedì sera, per la presentazione del progetto urbanistico con cui sarà ristrutturato il comparto stazioni. Lo studio Obr ha presentato i propri disegni con una lunga relazione in dell’architetto Paolo Brescia, ex collaboratore di Renzo Piano.

La giornata è stata realizzata grazie all’Ordine degli Architetti di Varese nell’ambito delle conferenze “Thinking Varese”. Presenti quasi tutti gli assessori e il sindaco Galimberti che in apertura ha spiegato come questi disegni siano la dimostrazione che Varese sta cambiando davvero. Nella foto un rendering che mostra come diventerà piazzale Kennedy

Leggi che cosa prevede il progetto