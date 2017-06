“Stivale” addio, arriva Luino Notizie

Foto varie

«E lo stivale? Che ne sarà dello Stivale Pensante?». Chissà in quanti, fra i lettori lunensi, si saranno posti questa domanda osservando negli ultimi giorni le notizie veicolate sulle pagine Facebook che trattano di questioni care alla città: è comparsa la scritta “Luino Notizie” sopra al logo dello Stivale Pensante, blog di informazione locale che da due anni e mezzo segue politica e cronaca cittadina.

La risposta a questa domanda la dà il direttore del nuovo progetto editoriale, Agostino Nicolò, già anima del blog, 31 anni, giornalista pubblicista Luinese con un piede a Milano: «Lo Stivale Pensante di fatto “sboccia” in Luino Notizie», dice.

Cosa cambierà, di fatto? «Saremo una testata giornalistica online, non più un blog di informazione locale. La linea rimarrà sempre quella che ha contraddistinto in questi anni il nostro lavoro: grande attenzione al territorio, ma uno sguardo sempre attento sui fatti del Paese e del Mondo».

Parli al plurale: in quanti siete? «Tra tutte le collaborazioni, a vario titolo, sei persone».

La redazione? «Ci stiamo lavorando. Per il momento sfruttiamo al massimo la tecnologia: un portatile e una connessione, a volte anche solo lo smartphone, permettono di fare dignitosamente questo lavoro».

Cosa manca a Luino dal punto di vista dell’informazione? «Mi sono sempre interessato di fatti di natura pubblica in città, fin dai tempi delle scuole superiori – racconta Agostino – . E già allora la copertura mediatica era ottima, con tanti quotidiani storici e nuovi media che subentravano nel panorama locale. Diciamo che con l’arrivo dei social network oggi quello che manca non è tanto il racconto dei fatti offerto dai giornali. Credo invece manchino dei “filtri” alle diffusissime sollecitazioni da parte degli utenti dei social, che ormai hanno la pretesa che tutto quello “postato” debba diventare una notizia».

Quindi, in sintesi: selezione dei fatti e presenza sul territorio, capacità di ascolto locale ma anche finestra sui principali temi della politica interna e internazionale che oggi più che mai irrompono nei dibattiti e nei pensieri di ciascuno di noi.

Sarà questa la nuova avventura editoriale di Luino, all’indirizzo www.luinonotizie.it (il sito non è ancora on line) a partire dai prossimi giorni, dopo l’inaugurazione prevista per domenica 11 giugno alla Colonia elioterapica di Germignaga alle 17.45.