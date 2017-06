Stra-Inarzo, si corre per una buona causa

Foto varie

Correre tra i boschi di Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago e Inarzo per una buona causa. Torna sabato 10 giugno la Stra-Inarzo, la corsa non competitiva di 5 e 10 chilometri, giunta ormai alla quinta edizione. L’apertura delle iscrizioni è alle ore 18 e ai primi 100 che si iscriveranno una maglietta in omaggio. Partenza alle ore 19. Come di consueto i percorsi sono due, di 5 e 10 km tra i prati e i boschi di Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago e Inarzo.

Al termine la Caffetteria 1918 proporrà un aperitivo speciale ormai noto come lo STRA-STUZZICO (ma per tutta la manifestazione funzionerà lo stand con salamella).

La corsa è aperta a tutti: a chi vuol correre, camminare o passeggiare e chiacchierare in compagnia.

I proventi dell’evento andranno a sostenere le cooperative Abaco e Abad, nelle loro attività educative a favore di persone disabili e svantaggiate.

Il ritrovo è previsto alle 18 nella piazza di Inarzo. Questo il contributo da versare per partecipare alla corsa: adulti 5km 5 euro, adulti 10km 6 euro, sotto i 12 anni 2 euro. Sono benvenuti gli amici a quattro zampe. Premi ai primi tre classificati 5 e 10 km, uomo e donna, premio al partecipante più giovane e a quello più anziano. Premiazione ore 20.45.