Strade e marciapiedi, via al “restauro” dopo la fine delle scuole

Al via il piano delle asfaltature e delle opere stradali del Comune di Varese, il primo dell’amministrazione Galimberti. Da questo mese di giugno partono – e in alcuni casi sono già partiti – i lavori per rinnovare gli asfalti di molte strade varesine ma anche per sistemare le fognature, mettere a nuovo molti marciapiedi e ripulire i cigli delle strade.

«Un piano che non coinvolge solo le strade del centro di Varese – dichiara Andrea Civati, assessore ai Lavori Pubblici – ma anche i quartieri varesini. Penso ad esempio a Biumo e all’asfaltatura di via Merini oppure alla via Tonta alla Rasa, per un piano delle opere che si estenderà in tante zone della città. Certo, questo è un primo passo, il primo che la nostra amministrazione è stato in grado di fare, visto che l’anno scorso non avevamo a bilancio fondi dalla amministrazione precedente sull’argomento. E siamo consapevoli che ci saranno ancora diversi interventi da fare. Stiamo lavorando perciò ad una pianificazione di lungo periodo che possa interessare anche altre zone della città».

Gli ultimi lavori messi in programma per l’estate 2017 fanno parte dello stanziamento inserito nell’ultima variazione di bilancio di oltre 700mila euro per i lavori pubblici in città.

CANTIERI SI, MA DOPO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE

I lavori sono stati deliberati con la chiusura delle scuole e l’arrivo dell’estate, quando cioè c’è meno traffico e molti varesini sono in vacanza. Molte le vie interessate dagli interventi.

I LAVORI DI GIUGNO

Si comincia con via Crispi che già da fine giugno sarà asfaltata nel tratto tra via Castoldi e Monsignor Proserpio. Sempre a metà giugno ma questa volta in orario notturno sarà asfaltato un tratto di viale dei Mille e verranno così ultimati i lavori per l’attraversamento pedonale realizzato negli scorsi mesi. In via dei Mille è stato infatti installato un “sistema salvapedone”, costituito da uno spartitraffico a metà della carreggiata e dall’illuminazione notturna con un sistema interattivo che aumenta la luminosità sulle strisce pedonali durante il passaggio dei pedoni che va completato.

Saranno asfaltati inoltre diversi tratti di viale Belforte e viale Borri, ed entro fine giugno sarà finalmente riaperta via Magnani, la strada che conduce dal rione di Bregazzana a Induno Olona.

I LAVORI DI LUGLIO E AGOSTO

A luglio, nelle ore notturne, sarà asfaltata via Metastasi, la centralissima via che dal retro della chiesa della Motta va verso viale Europa. Altre asfaltature riguarderanno anche via Limido e via Goldoni, alcuni tratti di via Marzorati, via Cantoreggio, via Firenze, via Merini (da via Cairoli a via Ledro), la via Dalmazia (dalla scaletta di via Pola a via Merano), l’intera via Pola e un tratto di marciapiede in viale Europa.

E ancora alcuni tratti di via Palazzi e di via Cereda, via Morazzone (tra Sabotino e Walder), via Bizzozero e oltre 100 metri di via Manin. In alcune zone le asfaltature saranno eseguite da Aspem e da Enel, con la supervisione del Comune, come completamento di opere che i due enti hanno già eseguito, lasciando il manto stradale irregolare.

Successivamente poi verranno realizzate anche le asfaltature di viale Aguggiari (da via Paravicini a via Veronese), via General Cantore, fino al confine comunale con Buguggiate e via Ottorino Rossi. In una fase successiva sono previste anche le asfaltature sulla viabilità secondaria e in particolare su: via Monterosa, via S.Giusto, via Cadore, via Mottarone e via Premeno.

UNA SFORBICIATA AI CIGLI DELLE STRADE

Nel piano delle opere non ci sono solo le asfaltature: il Comune sta infatti proseguendo anche con le operazioni del taglio dei cigli stradali. Le squadre del Comune sono al lavoro per tagliare l’erba cresciuta lungo i bordi delle strade. In questo momento ci sono in corso le pulizie lungo la viabilità principale.

Sono stati ultimati invece i lavori verso il Campo dei Fiori e in via Vanetti, Wagner, Crotti, Montello, via Adige e Mulini Grassi. Tra qualche giorno si proseguirà poi nel comparto Schiranna.

NUOVA VITA AI MARCIAPIEDI

Da fine giugno partiranno i lavori per il completamento dell’asfaltatura del nuovo percorso pedonale di via Rovereto. Da fine giugno partiranno anche i lavori sui marciapiedi di via Ghiringhelli e via del Gaggio. In corso di completamento ci sono anche i lavori per il marciapiede in via Monviso, da via Settembrini a Col di Lana. Qui il marciapiede verrà dotato anche del percorso tattile per le persone non vedenti.

Lo stesso lavoro è già stato ultimato anche in via Monte Rosa e nelle prossime settimane il percorso tattile verrà realizzato anche tra il Municipio e la Prefettura. Nelle prossime settimane verranno ultimati i lavori sul nuovo marciapiede di via Ottorino Rossi e verrà realizzato infine un nuovo tratto di marciapiede in via Benedetto Marcello fino al parcheggio di via Sempione. In questi giorni si sta lavorando alla progettazione anche per la sistemazione dei marciapiedi in altre zone della città.