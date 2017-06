Strage a Mestre, uccide la ex e il suo fidanzato

Gallarate

Ha invitato a cena la sua ex e il suo nuovo compagno, li ha narcotizzati e uccisi. È successo a Mestre e le vittime – Anastasia Shakurova e Biagio Junior Buonomo – sono conosciute anche a Gallarate, dove si erano trasferiti da dicembre, pur mantenendo una base anche in Veneto.

Biagio Buonomo (31 anni) era un ingegnere aerospaziale originario di Sant’Arpino in provincia di Caserta, Anastasia Shakurova (30) invece aveva origini russe, ma era in Italia da diversi anni. La donna lavorava per una società di software, Buonomo era ingegnere per una società che lavorava con Finmeccanica-Aermacchi (attraverso la controllata Superjet di Tessera). La coppia aspettava anche un figlio.

La coppia è stata uccisa da Stefano Perale, insegnante d’inglese e traduttore di 50 anni, che con Anastasia aveva avuto una precedente relazione, secondo gli elementi raccolti fin qui dalla Polizia. L’uomo, in stato confusionale, dopo aver massacrato i due, ha chiamato le forze dell’ordine raccontando subito cosa aveva fatto: «Venite, ho ucciso due persone» (successivamente l’uomo si è invece avvalso della facoltà di non rispondere).

Perale ha prima narcotizzato e poi ucciso i due trentenni: la donna è stata soffocata, mentre l’uomo è stato colpito ripetutamente a sprangate e finito nell’androne del palazzo. Da chiarire se sia stato un disperato tentativo di fuga di Biagio Buonomo (l’ipotesi più probabile) o un tentativo di Perale di occultare il corpo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Venezia.