La Street Food Parade scalda i motori alla Magana

luoghi cronaca

Mancano ormai poche ore al lancio della Street Food Parade 2017. E c’è una emozione particolare per i ragazzi dell’associazione Le Officine: «Potremmo dire che la Street Food Parade torna a casa» dice Alberto Costalunga, presidente dell’associazione che ha intuito per prima in provincia le potenzialità dello street food. L’evento made in Le Officine, dopo il debutto nella primavera 2016, ha visto tante altre edizioni, sempre coronate da enorme partecipazione, dal parco del castello di Legnano ad Arona, dal museo del Tessile a Busto alla Milano Food Week. E ora – come dice Costalunga – si torna a Cassano, dove tutto è iniziato. «Il nostro cuore è qui, in questo parco meraviglioso».

Qui la location è infatti l’ampio e ben curato parco della Magana, il polmone verde del centro della cittadina. «Il parco è pronto, tirato a lustro» spiega il sindaco Nicola Poliseno, che ricorda come la Street Food Parade sia stata – è indiscutibile – l’evento di punta del 2016 a Cassano. «Da 0 a 100: ha richiamato subito migliaia di persone, anche da fuori».

Punto di partenza, ovviamente, sono i truck che offrono le specialità street food. «Ristoratori da tutta Italia e prezzi per menù dai 3 euro in su, con un range vastissimo di opportunità» spiega ancora Costalunga. Ma ovviamente il programma non è finito qui: perchè la particolarità dello street food targato Le Officine è la proposta articolata, a partire dalla silent disco diventata un marchio di fabbrica.

Silent disco, ma non solo: «Ogni sera – spiega Mattia – avremo concerti acustici dalle 18.30 fino alle 20.30: il venerdì gipsy jazz, il cantautore Davide Zilli al sabato, alla domenica Mike Pastori» (una cover band particolare).

Per i bambini ci saranno truccabimbi con tappeto magico e laboratori pomeridiano, giocoleria. Due poi gli eventi particolari introdotti quest’anno: “Ti porto a vedere le stelle”, un’osservazione del cielo in collaborazione con il gruppo Astronomi “Amici dell’Astronomia Ercole Dembowski”, che proporranno l’uso di uno speciale telescopio “storico” (1200 le persone interessate su Facebook). E ancora “Facciamo volare gli aquiloni”, un momento «ispirato alla celebre scena di Mary Poppins» e che si avvale della consulenza dell’espertissimo Edoardo Borghetti: «si potrà arrivare con aquiloni propri o con i materiali per costruire, o ancora trovare qui l’aquilone già pronto».

Venerdì s’inizia dalle 18.30, sabato e domenica dalle 11. Saranno predisposte anche zone nel verde per gustarsi comodi le specialità acquistate ai truck o anche il cibo portato da casa, in quello che gli organizzatori chiamano “Big Nic”. La zona della Magana è dotata di parcheggi circostanti, ma il sindaco Poliseno lancia anche la proposta (almeno ai cassanesi, che abitano vicini): «Viste le belle giornate di sole, consiglio a tutti di muoversi a piedi o in bici, per passare belle ore».