Studenti di tutt’Italia in stage nei laboratori dell’Insubria

laboratorio insubrias biopark

Sono tanti i ragazzi di 3a e 4a superiore che affolleranno per tutte le vacanze aule e laboratori dell’Università degli Studi dell’Insubria per gli Stage estivi organizzati dall’Ateneo nelle sedi di Varese, Como e Busto Arsizio.

In questi giorni e fino al 22 giugno una quarantina di ragazzi, alcuni dei quali provenienti dalle province di Lecce, Venezia, Sondrio, Novara, Ancona, Bologna, Torino, Forlì, si trovano a Como, nella sede di via Valleggio, per lo “Stage estivo in matematica e applicazioni”. Lo stage per beautiful minds selezionate in tutta Italia ha come scopo quello di presentare l’algoritmo di crittografia RSA introducendo l’apparato teorico sul quale l’algoritmo si basa, attraverso lezioni frontali, esercizi comunitari e studio individuale. Lo stage culminerà in una sfida finale a premi nella quale gli hacker tenteranno di decifrare il messaggio codificato che banca e cliente si scambieranno.

Questa è anche la settimana di “Vestiamo la chimica” (19-23 giugno), iniziativa che si propone di avvicinare una quindicina di studenti alla chimica attraverso attività sperimentali legate al mondo del tessile, una realtà produttiva storicamente molto radicata sul territorio: attraverso presentazioni tematiche ed esperienze di laboratorio, i partecipanti potranno conoscere la chimica delle fibre tessili e delle sostanze coloranti, potranno inoltre riprodurre in prima persona le operazioni tipiche della filiera tessile, dalla preparazione dei tessuti alla loro tintura, passando attraverso la sintesi di sostanze coloranti.

Ma i laboratori di chimica saranno aperti agli studenti tutta l’estate: a turni settimanali, i ragazzi potranno cimentarsi in attività di laboratorio con il progetto di orientamento “Le settimane con la chimica” (per informazioni e iscrizioni: prof. Gianluigi Broggini – gianluigi.broggini@uninsubria.it; prof. Massimo Mella – massimo.mella@uninsubria.it).

Sempre a Como, una trentina di ragazzi sta seguendo la prima settimana dello “Stage di ottica – Joint International Physics Summer School” (19-23 giugno); la seconda settimana si terrà dal 27 agosto al 2 settembre in Repubblica Ceca, a Olomouc.

La scuola tratta essenzialmente di ottica e prevede non solo lezioni frontali, necessarie ad uniformare le conoscenze di base dei partecipanti e a presentare loro argomenti di ottica avanzata non inclusi nei programmi ministeriali di Fisica, ma anche e soprattutto attività laboratoriali, al fine di dare ai ragazzi la possibilità di verificare le conoscenze acquisite e di sviluppare abilità pratiche.

A Varese sono una quarantina gli studenti impegnati negli stage di area biologica, biotecnologica e medica: nei laboratori di via Dunant ventisei studenti, anche da fuori sede (il più lontano, da Bari), hanno iniziato lunedì scorso, 12 giugno, un percorso di due settimane: “B-factor, uno stage alla scoperta del mondo della biologia e delle biotecnologie”. Gli studenti svolgono in prima persona, seguiti da tutor e dopo lezioni introduttive e seminari a tema, esperimenti nei laboratori didattici.

Sempre a Varese, è in corso lo stage di area medica “Alla scoperta dello Zio SEM”: un corso teorico/pratico per l’osservazione al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) al termine del quale gli studenti scriveranno un breve “articolo scientifico” sull’esperimento eseguito.

Già tutto esaurito a Busto Arsizio per “Una settimana da BIO”, prevista come di consueto nel mese di settembre: ventidue studenti del quarto anno di scuola secondaria di secondo grado trascorreranno una settimana (dal 4 all’8 settembre) nei laboratori di ricerca di ambito biomedico, durante la quale svolgeranno in prima persona un complesso e logico percorso sperimentale per utilizzare alcune fondamentali tecniche di ingegneria genetica, biologia molecolare e biologia cellulare. Negli stessi giorni seguiranno alcune lezioni frontali volte a introdurre alcune tematiche utili a comprendere il significato della ricerca biomedica e visiteranno i laboratori di ricerca della sede.

Per maggiori info sugli stage estivi: www.uninsubria.it/web/orientamento > Stage estivi.