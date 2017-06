Studenti promossi a pieni voti in “cura dell’ambiente”

La premiazione delle \"Green school\"

«Il numero crescente di scuole che aderiscono alla rete è la migliore dimostrazione della bontà e dell’impegno in questo progetto» Così il consigliere provinciale Valerio Mariani ha elogiato gli sforzi in campo ecologista che 65 istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio hanno messo in campo per l’edizione 2016/2017 di Green School.

Questa mattina, i partecipanti si sono ritrovati a Villa Recalcati, sede della Provincia, per l’evento conclusivo che ha visto, tra le altre cose, un flash mob oltre alle premiazioni con l’assegnazione delle certificazioni da parte di Agenda 21 e Cast.

Nel parco della Villa, che da anni promuove e coordina questa rete, i ragazzi hanno composto la scritta “Green Schools” al termine di un anno di progetti sui temi delle eco-azioni su rifiuti, della mobilità e dell’energia, sperimentando altre buone pratiche in materia di spreco alimentare e natura/biodiversità.

«Oggi – ha sottolineato Mariani - i tanti ragazzi premiati hanno sostanzialmente ricevuto “un’investitura” e loro saranno i primi a raccontare questa esperienza ai loro genitori e a trasmettere i valori che hanno imparato su temi di grandissima attualità quali i rifiuti e la gestione del loro ciclo, la mobilità, la bio diversità e lo spreco alimentare. Iniziative come questa aiutano a gettare le fondamenta per costruire una società più attenta a questi temi sempre più strategici per la qualità della nostra vita, per l’ambiente e i contesti in cui viviamo e che troppo spesso maltrattiamo. A volte bastano davvero pochi e semplici gesti, messi in pratica però da tutti, per avere un mondo migliore».

Le Green Schools nel corso dell’anno scolastico hanno sviluppato diverse iniziative e buone pratiche sostenibili per ridurre concretamente le emissioni di CO 2 della scuola e del suo indotto e in generale per promuovere modelli e stili più sostenibili.

I risultati, insieme all’eccellenza dei lavori svolti e all’impegno delle scuole danno una forte motivazione alla Provincia di Varese che ha dichiarato l’interesse a sostenere le attività di educazione allo sviluppo sostenibile impegnandosi a:

 consolidare il progetto Green School, che intende diventare una prassi ed un percorso formale di scala provinciale a cui potranno partecipare tutte le scuole, sviluppando ulteriormente i metodi di valutazione e gli strumenti formativi e comunicativi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle scuole superiori che necessitano di un approccio più adatto alla loro dimensione e complessità gestionale;

 creare una rete provinciale per l’educazione allo sviluppo sostenibile che coinvolga secondo una strategia d’azione comune i referenti delle istituzioni scolastiche come l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Varese e gli altri soggetti del territorio (es. enti locali, università, associazioni, imprese, enti di ricerca, ecc.) creando così delle sinergie e delle opportunità per le scuole;

« Se il progetto Green School sta diventando un’eccellenza – ha concluso il consigliere provinciale – è anche merito dei Comuni e di tutti gli altri soggetti (associazioni, aziende per la gestione dei rifiuti, ARPA, Enti parco e Comunità Montane, cittadini volontari, comitati di genitori, protezione civile, GEV, ecc.) che, grazie alle loro attività/progetti o più semplicemente alle loro competenze, collaborano ogni

anno con le scuole fornendo un supporto concreto ed operativo ai docenti e agli studenti impegnati a diventare Green School».