Successo per la Varese Bike Night

La prima edizione della“ Lago di Varese Bike Night” ha riscosso un successo oltre le aspettative. La manifestazione notturna che ha portato i partecipanti a pedalare sulla pista ciclabile attorno al lago di Varese ha visto 100 partecipanti illuminare con le loro luci poste sulle biciclette il tracciato della pedalata ecologica a scopo benefico con il ricavato cha è stato devoluto alla Sestero onlus. L’evento voluto da Alessandro Locatelli e Sergio Gianoli del team Newsciclismo.com con la stretta collaborazione della Pro Loco di Gavirate ha visto pedalare nelle pieghe del gruppo anche il professionista del Tema Leopard Carmelo Foti, il consigliere provinciale Giuseppe Longhin e il segretario generale della Camera di Commercio di Varese Mauro Temperelli. Insieme in bicicletta i bambini della Società Ciclistica Orinese e i cicloamatori della FuntosBike, i due gruppi più numerosi, poi molti gruppi famigliari in una serata di sano ciclismo. La manifestazione inserita nel Progetto Ciclovarese e patrocinata dalla Varese Sport Commission ha visto pedalare i partecipanti sulla pista ciclabile di 27 chilometri che dopo la partenza dal lungolago di Gavirate si snoda passando da Voltorre, Oltrona al Lago, per poi arrivare al Lido di Schiranna, transitare davanti al piccolo Santuario della Madonna del Lago ad Azzate e continuare passando da Cazzago Brabbia, Biandronno, Bardello per poi fare ritorno a Gavirate. Il pasta party all’arrivo e lo schiuma party sul lungolago gaviratese hanno contribuito a rendere la serata davvero speciale.