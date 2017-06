Campi Estivi 2017

Passa un’estate da sBALLO con il Summer Dance Camp di Besozzo!

Dal 26 giugno all’8 settembre balla e gioca con lo staff della scuola Danza360, presso la sede di in via Michelino da Besozzo 3/B (ex scuola di danza di Camilla Lombardo) a Besozzo, in un campo estivo tutto dedicato alla danza e al musical.

Il Summer Dance Camp è rivolto a bimbi e ragazzi dai 5 ai 12 anni e si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00.

Nove settimane di giochi all’aria aperta, danza classica, hip hop, moderna, acrobatica e laboratori creativi in cui i partecipanti si cimenteranno nella creazione dei vestiti e degli oggetti di scena dei Musical che verranno allestiti ogni settimana.

Settimane di svolgimento del camp

26-30 giugno

3-7 luglio

10-14 luglio

17-21 luglio

24-28 luglio

31 luglio – 4 agosto

7 -11 agosto

28 agosto – 1 settembre

4 – 8 settembre

La quota settimanale di partecipazione al campo estivo comprende:

pranzo preparato dal Bar-Gastronomia “3 Lire”di Besozzo con possibilità di scelta del menù;

merenda preparata dalla Pasticceria Aries di Besozzo;

entrata in piscina tutti i giovedì presso Centro Sportivo Stadium di Besozzo;

tessera associativa e assicurativa valida 12 mesi

Sconti previsti per iscrizione fratellini/sorelline e/o per iscrizione settimane multiple.

Anticipo da versare al momento dell’iscrizione, saldo da effettuarsi ad inizio settimana (lunedì mattina o sera).

E’ possibile scegliere l’opzione mezza giornata con pranzo escluso oppure con pranzo incluso.

Se qualcuno non fosse interessato all’iscrizione al campo estivo ma a un avvicinamento del bambino o della bambina al mondo della danza, può prenotare la partecipazione alle lezioni di danza mattutine a scelta tra avviamento alla danza, danza classica, contemporary modern, acrobatica, Hip Hop o anche provarle tutte!

Il costo dell’opzione è di 5€/h + 25 € di tessera associativa e assicurativa valida 12 mesi.

Per info e prenotazioni

Tel. 3466132800

Email: info@danza360.it -

Sito: www.danza360.it

Pagina facebook Danza360

Canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCooXUopOR3rvu2xYAPMm7jg