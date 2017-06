Summer Run. Colora la tua estate

.

“Dove sei? L’estate comincia adesso! E tu vuoi correre …” Saranno state queste parole di una canzone alla radio che hanno ispirato i ragazzi di C.A.O.S.2 per il loro evento di sabato 17 giugno? Quale modo migliore per scoprirlo se non partecipare alla corsa più pazza dell’estate!

C.A.O.S.2 è la neonata associazione giovanile di Oggiona con S. Stefano, è passato appena un anno dalla sua nascita, ma con già tanta strada alle spalle e con tante partecipazioni ad eventi ed iniziative, i ragazzi sono cresciuti, per arrivare alla loro prima estate con la voglia e l’entusiasmo di smuovere il paese e combattere la noia della routine che solo i giovani possono avere! Gli oltre 30 soci dell’associazione, tutti rigorosamente tra i 16 e i 35 anni, hanno pensato ad una novità per il loro paese, un qualcosa di colorato e movimentato … cosa potrebbe esserci di meglio di una Summer Run?!

In collaborazione e con il patrocinio del Comune di Oggiona con S. Stefano, nel contesto dei due giorni della Festa dello Sport, immersi nel magico mondo del bosco attorno al Rifugio Carabelli, C.A.O.S.2 ha organizzato Summer Run, una corsa colorata non competitiva di 5 km, che parte dal centro sportivo comunale, per giungere al Rifugio Carabelli, attraversando freschi sentieri boschivi, per godersi la natura e il più divertente e pazzo arrivo, con il ristoro dei corridori e il Color Bomb Party!!! Durante la corsa ci saranno checkpoint con musica, ristoro e punti di lancio colore, mentre all’arrivo scatta l’aperitivo con ristoro offerto, due ore di musica e lancio colore dal palco con dj Geyo, e a seguire mega griglia con la Pro Loco ai fornelli e gli Young Dreams pronti a surriscaldare la festa.

Sembra ci siano davvero tutti gli ingredienti per un divertimento assicurato, e per i più sportivi ed instancabili, la festa continua domenica 18 giugno al centro sportivo comunale con il torneo 3vs3 di Basket, sempre gestito dai ragazzi dell’associazione, e sempre divertentissimo, con un campetto fresco fresco di vernice ed un entusiasmo che sempre accompagna queste iniziative!

Appuntamento alle ore 16.00 di sabato 17 Giugno per il ritiro kit colorato presso il centro sportivo di Via Bonacalza n. 146… all’urlo di “vietato poltrire” e “al rogo i divani” C.A.O.S.2 vi aspetta per un pazzo weekend di sport, divertimento e colore!

Sabato 17 giugno

Ore 16: ritiro del kit

Ore 17: si inizia

8 euro con preiscrizione scrivendo a summerrun2k17@gmail.com

10 euro con iscrizione al ritiro kit

Gratis per bambini sotto ai sei anni