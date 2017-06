Svelati all’Isolino Virginia i finalisti 2017 del premio Chiara

Sono Davide Bregola, con “La vita segreta dei mammut in Pianura Padana” della piccola editrice Avagliano, Francesca Manfredi, con “Un buon posto dove stare” della nuova editrice La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, e Luca Ricci, con “I difetti fondamentali” di Rizzoli i tre finalisti del Premio Chiara 2017.

LA DIRETTA

I nomi sono stati svelanti in una conferenza – cerimonia che si è tenuta all’Isolino Virginia, e che Varesenews ha mostrato in diretta

I FINALISTI SCELTI DA UN COMITATO GRANDI ELETTORI

I tre finalisti, che ora verranno valutati da una giuria di 150 lettori, sono stati scelti tra 48 opere pervenute alla Segreteria del Premio, da un Comitato di Grandi Lettori composto da: Romano Oldrini (Presidente) scrittore e poeta, Vittorio Colombo giornalista de La Provincia di Lecco, Luca Crovi scrittore, Robertino Ghiringhelli direttore del dipartimento di storia moderna e contemporanea UniCatt Milano, Maurizio Lucchi direttore La Prealpina, Luigi Mascheroni vice caporedattore Cultura Il Giornale, Mauro Novelli docente di letteratura italiana contemporanea UniMi, Ermanno Paccagnini direttore dipartimento di italianistica all’UniCatt, Luca Saltini responsabile delle attività culturali Biblioteca Cantonale di Lugano, Stefano Vassere direttore Sistema Bibliotecario Ticinese, Andrea Vitali scrittore.

La Giuria dei Lettori, composta da 150 lettori italiani e della Svizzera italiana, 100 designati dagli Enti pubblici che partecipano all’iniziativa e 50 designati tra i Gruppi di Lettura e i lettori delle Biblioteche della Lombardia e del Canton Ticino, sta ricevendo in queste ore i volumi finalisti insieme alle schede di voto e designerà il vincitore del Premio Chiara 2017.

AD ALESSANDRO REALI LA PALMA DELLA SEZIONE SEGNALATI

Per la Sezione Segnalati “per un libro di racconti che interpreti le caratteristiche peculiari del territorio e della popolazione insubrica” la giuria ha deciso di indicare il volume: Il diavolo del Ticino e altri racconti, di Alessandro Reali (Pavia, 1966) edito da Libreria Ticinum, con la seguente motivazione: “I racconti di Reali mescolano con disinvoltura leggende e fatti accaduti: l’autore si pone come testimone e salvatore di storie che altrimenti andrebbero perdute, rendendole più vere in quanto ambientate in un territorio che ha sempre generato narratori”

GLI APPUNTAMENTI CON I FINALISTI

Appuntamenti nel Premio Chiara Festival del Racconto 2017 con i finalisti saranno tutti nel weekend tra il 21 e il 22 ottobre: la prima presentazione sarà sabato 21 alle 17.00 alla Biblioteca Cantonale di Lugano: qui saranno intervistati da Luca Saltini e Stefano Vassere. La seconda presentazione al pubblico sarà invece domenica 22 ottobre alle 11.00 al Museo Maga di Gallarate. nella presentazione italiana saranno intervistati da Maurizio Lucchi e Andrea Vitali. La presentazione è in collaborazione con Duemilalibri.

Il gran finale sarà domenica 22 ottobre nel pomeriggio, alla sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese: la manifestazione Manifestazione finale e la Premiazione del Vincitore del Premio Chiara 2017 sono previste alle 17. Qui ci saranno le interviste ai finalisti con Luigi Mascheroni, lo spoglio in diretta delle schede della Giuria dei Lettori, la premiazione del Vincitore Premio Chiara Giovani, la premiazione Vincitore Premio Chiara Inediti il conferimento del Premio della Stampa e della Sezione Segnalati. A condurre la serata sarà Claudia Donadoni.

Il Premio Chiara 2017 è promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara con il patrocinio e il sostegno di Regione Lombardia, Repubblica e Cantone Ticino, Provincia di Varese, Comune di Varese, Comune di Luino, Camera di Commercio di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

I tre finalisti saranno premiati con mille euro ciascuno; il vincitore riceverà altri duemila euro.