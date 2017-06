“Svuotano” l’Oviesse, due ventenni arrestati in Corso Moro

Gran trambusto – e due arresti – in Corso Moro intorno alle 18 di oggi, mercoledì 28 giugno. Gli agenti della Polizia Locale sono stati chiamati dai cittadini per una rissa: sotto gli occhi di molte persone presenti, gli uomini del comando varesino hanno separato tre persone. Ed è qui che è emersa che la «rissa» era in realtà l’esito di un tentativo di furto: l’addetto alla sicurezza dell’Oviesse aveva infatti inseguito e bloccato due ventenni, che erano usciti dal negozio con diversi capi di abbigliamento non pagati.

I due ventenni avevano portato via numerosi vestiti per un valore complessivo di 500 euro. Per loro è scattato l’arresto per rapina impropria, avendo reagito con violenza al tentativo di fermarli da parte dell’addetto alla sicurezza.

I due arrestati sono un ragazzo di 20 anni di Caronno Varesino, con numerosi precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio, e una ragazza russa di 24 anni, regolare in Italia e residente ad Azzate. Di concerto con il magistrato di turno, i due sono finiti in carcere, lui a Varese e lei a Como.