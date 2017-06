Tagliava le gomme alle auto in sosta: arrestato

incidenti varie

Bloccato mentre taglia gli pneumatici di un’auto in sosta. Nel pomeriggio di ieri, 14 giugno, i Carabinieri della Stazione di Cuvio hanno arrestato per danneggiamento aggravato un uomo di di 50 anni, residente a Cuveglio e già noto alle Forze di Polizia per piccoli precedenti penali.

I Carabinieri, dopo diversi giorni di appostamento in paese, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti che avevano lamentato il danneggiamento delle proprie auto, hanno bloccato l’uomo a Cuveglio in via Volta, mentre stava tagliando gli pneumatici di una Opel Tigra parcheggiata lungo la pubblica via.

L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità ai militari della Stazione di Cuvio che, nel corso degli accertamenti successivi al fatto, hanno verificato – anche grazie alle testimonianze dei residenti ed ai filmati degli impianti di videosorveglianza attestati in zona – che il 50enne, poco prima, aveva rigato la fiancata di un’auto parcheggiata in una via limitrofa.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è finito in carcere a Varese. Dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.