Talmente ubriaco da prendere a pugni il muro

Serata movimentata nella zona di piazza Mercanti dove moltissime saronnesi sono stati richiamati per strada da urla e sirene.

Quando hanno raggiunto la zona tra via Monte Generoso e via Volontario si sono trovati davanti ad un uomo a torso nudo con le mani completamente coperte di sangue che urlava in mezzo alla strada. Immediata la chiamata, erano circa le 22,30, ai tutori dell’ordine. Sono arrivate un paio di pattuglie dei carabinieri che hanno calmato e portato in comando l’uomo che è anche dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Dopo averlo accompagnato all’ospedale di Garbagnate i militari hanno chiarito che l’uomo aveva alzato un po’ troppo il gomito e, per motivi che non sono ancora stati accertati, aveva preso a pugni un muro tra via Monte Generoso e via Volontario. Mettendosi poi ad urlare per il dolore. Una vicenda davvero insolita che ha mobilitato l’intero quartiere per un paio d’ore.