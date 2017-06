Tanti appuntamenti nel weekend di Porto Ceresio

Porto Ceresio, foto di Fil Impie

A Porto Ceresio un fine settimana che non lascerà il tempo per annoiarsi, con tante iniziative in cui ci sarà spazio per la musica, i libri e le auto d’epoca.

Il primo appuntamento è sabato 1° luglio alle 16.30 con la passerella di Porsche e auto storiche che partecipano alla Varese-Campo deo Fiori, che sfileranno e sosteranno a Porto Ceresio.

Per gli appassionati di libri prosegue anche sabato 1 e domenica 2 luglio la rassegna dell’editoria indipendente “Libri al Lago“. nella Sala mostra di piazza Luraschi.

Nella serata di sabato, alle 21, in piazza Bossi, gran finale con il concerto dei violinisti di fama internazionale Natasha Korsakova e Manrico Padovani, che saranno i protagonisti di “Note sul Ceresio”.

I due violinisti si erano già esibiti a Porto Ceresio lo scorso 30 aprile, in un bellissimo concerto all’Accademia musicale.

Il concerto – organizzato in collaborazione dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco di Porto Ceresio, dall’Accademia di Musica del maestro Giovanni Salvatore Astorino e supportata dal Gruppo Le Residenze – è ad ingresso gratuito.

Per tutta la giornata di domenica 2 luglio, infine, proseguiranno le iniziative e le presentazioni di “Libri al lago”.