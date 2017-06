Tariffe cimiteriali, Busto al Centro esulta: “Abbiamo vinto”

gianluca castiglioni gianfranco bottini

La lista Busto al Centro sottolinea il risultato ottenuto nell’ultimo consiglio comunale sulla questione delle tariffe cimiteriali e del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria. In una nota ringrazia tutti i cittadini che, aderendo alla raccolta firme e con la loro chiara presa di posizione, hanno costretto l’Amministrazione a prendere atto di una grave situazione.

Nel Consiglio Comunale di ieri sera, infatti, sono stati accolti alcuni punti che erano stati da sottoposti all’attenzione del Sindaco e della Giunta dalla lista, in una petizione appoggiata da circa 1500 cittadini:

. la reintroduzione della scadenza trentennale delle concessioni

.la possibilità di rateizzazione

.la corretta interpretazione della necessità di fidejussioni

.la possibilità di rinuncia alle concessioni anche con scrittura privata

.il rimborso delle cifre in esubero per chi avesse già provveduto al rinnovo con le modalità in atto

Sono tutti interventi che ridimensioneranno sostanzialmente quanto attualmente previsto in termini di costi a carico dei cittadini e sono risultati dei quali Busto al Centro si ritiene al momento soddisfatta.

Al fine di consentire ai cittadini di procedere serenamente ai rinnovi delle concessioni in termini economici accettabili, Busto al Centro fa sapere che seguirà con attenzione «l’iter e i contenuti delle nuove decisioni operative che la giunta a breve dovrà assumere, sostenendo con forza anche gli altri punti, del resto già inseriti in un nostro Emendamento presentato ieri in consiglio e smaccatamente ignorati dalla maggioranza.

Infine la stoccata ai consiglieri di maggioranza: «Mentre dobbiamo rilevare la sensibilità del sindaco, che ha immediatamente recepito e, per quanto possibile, fatto suo il problema, altrettanto non possiamo dire dei consiglieri di maggioranza che, ancora una volta nel consiglio di ieri sera, si sono dimostrati più preoccupati di togliere a Busto al Centro la visibilità sul problema che non di risolvere compiutamente il problema stesso. Di questo poco ci interessa se non che tale limitatezza di pensiero ed incapacità di lungimiranza politica nel non far diventare una posizione di tutto il Consiglio , come da noi proposto,nemmeno un argomento di tale impatto , anche emotivo, come quello dei Cimiteri, dichiara una pochezza politica, sicuramente non riferibile a tutti i singoli componenti della Maggioranza , che preoccupa nella prospettiva».