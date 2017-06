Teatro, musica, comicità: quando la cultura supera i confini

È il festival che unisce e avvicina, nato sotto segno della cultura e che quest’anno compie undici anni con una programmazione ricca di sorprese

Ai nastri di partenza c’è l’edizione 2017, del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri che con 18 spettacoli e nomi di prestigio offre una delle manifestazioni più apprezzate e celebri del nord Italia, il Festival offre quest’anno un programma che spazia tra differenti generi: musica, cabaret, teatro comico di strada e teatro canzone.

L’ideatore e direttore artistico Francesco Pellicini presenta così il cartellone: «Dopo lo splendido successo della decima edizione pensavo di realizzare un tour più tranquillo, invece, strada facendo, il numero delle piazze aumentava e il cartellone si arricchiva, anche e soprattutto di musica, esperimento ottimamente riuscito l’anno scorso. Ne è uscito un programma artistico intenso, per un’estate imperdibile». E prosegue: «Il mio ringraziamento va innanzitutto agli artisti e ai sostenitori provati ed ancor di più alle amministrazioni locali aderenti al tour e alle istituzioni: Regione Lombardia e Provincia di Varese, Regio Insubrica, Fondazione comunitaria del Varesotto. Certamente questa macchina organizzativa ha il pregio di saper fare squadra con passione e successo per il bene del nostro territorio».

Questa mattina in conferenza stampa a Villa Recalcati, oltre a molti sindaci dei Comuni coinvolti e all’Assessore regionale Francesca Brianza, era presente Cristina Riva, Consigliere provinciale alla Cultura: «Porto i saluti del Presidente Gunnar Vincenzi agli organizzatori di questa bellissima iniziativa. Questo Festival, che ormai vanta una grande tradizione, ha il merito di mettere in connessione la promozione del nostro territorio e la cultura. E’ questo un Festival che recupera le antichi origine del teatro fuori dai teatri, degli spettacoli nelle strade, nelle piazze e nelle agorà. Una formula davvero interessante e non solo per i contenuti e che porta nuove energie e anche la gente a vedere gli spettacoli e i luoghi in cui si tengono. Un festival che genera cultura e rigenera l’animo».

Scorrendo il calendario si nota subito quanto sia carico di qualità.

L’apertura della kermesse sarà a Canzo (Como), in piazza Giovanni XXIII, sabato 17 giugno con la storica compagnia de I Legnanesi, amici consolidati del Festival e garanzia assoluta di successo.

Il giorno seguente domenica 18 giugno, dal lago di Como il Festival si sposterà nel Verbano Cusio Ossola presso la città di Domodossola, nell’ambito del Giugno Domese. Qui sarà di scena un mix comico di tutto rispetto: Alberto Patrucco e Luca Klobas, storici personaggi dello Zelig, saliranno sul palco di Piazza Matteotti per due ore di esplosiva comicità accompagnati dalla band I Delfini d’acqua dolce e da Francesco Pellicini, questa volta nella veste di conduttore.

Il mese di giugno si chiuderà mercoledì 28 giugno a Villa Poin di Ponte Tresa, dove suonerà la celebre band folk luinese Trenincorsa.

Lieta novità tra le piazze è la presenza di Gavirate, per la prima volta presente nella manifestazione con lo spettacolo del comico della scuola di Zelig Norberto Midani, sul palco di Piazza Matteotti sabato 1° luglio.

Gazzada Schianno, nella splendida cornice di Villa Cagnola, domenica 9 luglio ospiterà i “Numeriuno” in un sentito omaggio al cantautore Lucio Battisti.

Particolarmente forte è il programma del weekend di metà luglio. Venerdì 14 luglio si torna a Canzo, questa volta presso Villa Rizzoli, dove sarà di scena il celebre comico Gabriele Cirilli. L’indomani, sabato 15 luglio presso il Parco a Lago di Luino, aperto dalla band I Delfini d’acqua dolce, si terrà l’attesissimo concerto in trio acustico del cantautore Enrico Ruggeri.

Prosegue come una lunga maratona il programma comico e musicale di luglio.

Mercoledì 19 Varese ospiterà Alberto Patrucco e la Sottospirito band presso la tensostruttura dei Giardini Estensi.

Venerdì 21 luglio al campo sportivo di Maccagno con Pino e Veddasca si riderà insieme a Riccardo Bocor e Urbano Moffa.

Infine, fino a fine luglio, raffica di concerti e una grande sorpresa.

Sabato 22 luglio al Museo Maga di Gallarate si terrà il concerto della storica Treves blues band e lunedì 24 luglio, presso il Parco Ciani di Lugano, l’attesissimo concerto del cantautore astigiano Giorgio Conte in “Ricordati”.

Per concludere mercoledì 26 luglio sulla Piazza Partigiano di Germignaga il bravo Stefano Orlandi si presenterà in un raffinato omaggio a Francesco Guccini e, sabato 29 luglio, nella deliziosa Piazza San Martino di Ispra si esibiranno in un concerto-cabaret musicale Francesco Pellicini e la band i Delfini d’acqua dolce.

Tra queste ultime date, uno degli eventi più attesi dell’edizione 2017: giovedì 27 luglio, nel suggestivo scenario dell’ottocentesca Villa Rizzoli di Canzo, Vittorio Sgarbi accompagnerà il pubblico in uno spettacolo teatrale unico alla scoperta di Michelangelo.

Come di consueto, il mese di agosto si apre con il trasferimento sulla costa piemontese del Lago Maggiore, nell’elegante Piazza a lago di Cannobio, con la doppia data di teatro comico di strada di Claudio Cremonesi, giovedì 3, e Stefano Locati, venerdì 4 agosto.

L’ultima data lombarda di questa edizione sarà lunedì 7 agosto sulla Piazza a lago di Caldè (Castelveccana) dove Francesco Pellicini e la band i Delfini d’acqua dolce porteranno in scena l’ennesima data del “Primo bacio tour 2017”.

Il sipario del Festival calerà su questa estate ricca di eventi sabato 9 settembre a Lovere, sul lago di Iseo, con uno spettacolo di rara bellezza: le magnifiche fontane illuminate di Saule Kilate coloreranno infatti la notte sul lago a ritmo di musica classica e violino, in uno show straordinario dal suggestivo titolo “Sogno di una notte di mezza estate”.

PROGRAMMA COMPLETO ESTATE 2017

