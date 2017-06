Tempi maturi per gli investimenti immobiliari. È giunta l’ora di compiere il grande passo?

.

Quando si toccano argomenti delicati come Economia e Finanza, il primo pensiero è naturalmente rivolto alla profonda crisi italiana che, da un po’ di anni a questa parte, rappresenta l’oggetto di accesi dibattiti – culturali e non – nei quali si incontrano e si scontrano tesi di ogni genere. Spesso le ragioni a cui si fa riferimento sono, per citarne alcune, l’elevato grado del debito pubblico, il cattivo funzionamento della politica nostrana, l’adesione alla moneta unica o ancora l’errata impostazione delle manovre di risanamento.

Tuttavia, uno degli errori più frequenti sta nell’ignorare l’incidenza del settore immobiliare sull’intero sistema nazionale. In questa occasione però, più che approfondire tale aspetto, si vuole dar voce ad un fenomeno in controtendenza. Difatti sono recentemente emersi alcuni segnali di miglioramento del mercato immobiliare italiano che fanno ben sperare. I dati relativi alla Regione Lombardia ne sono una testimonianza in quanto prosegue un trend che risulta assolutamente positivo. Secondo quanto descritto dai rapporti dell’Osservatorio residenziale di Casa.it, a piazzarsi sui gradini più alti del podio in fatto di aumento della domanda di immobili ci sono Milano seguita da Monza al secondo posto.

La vera sorpresa è Bergamo che, con un 6,5% in più rispetto allo scorso anno, si piazza sorprendentemente al terzo posto. La stessa città, nonostante sia tra le più care del territorio (2.510 euro al metro quadro) insieme a Milano e Como, è anche il luogo in cui si è registrato un aumento dei prezzi piuttosto contenuto, elemento che ne contraddistingue l’unicità. Provare per credere. Digitando semplicemente agenzia immobiliare Bergamo vengono fuori una serie di opportunità da tenere d’occhio. Il sintomo più evidente è il budget mediamente necessario per l’acquisto di un immobile: con una cifra che si aggira intorno ai 200.000 euro è possibile comprare un appartamento nel bergamasco.

Prima di chiudere, merita una menzione particolare il piano di riqualificazione delle case cantoniere, i tipici edifici rosso scuro che per anni hanno ospitato i manutentori della rete stradale italiana. L’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) assieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e l’Agenzia del Demanio, attraverso Valore Paese ha previsto il recupero e la trasformazione delle cosiddette casette rosse in centri culturali e strutture turistiche. I soggetti coinvolti sono principalmente:

imprese;

cooperative;

operatori privati;

associazioni composte da giovani under 40.

Questi avranno la possibilità di rinnovare le varie strutture in disuso – molte delle quali presenti su tutto il territorio lombardo – mediante l’ausilio del Demanio che provvederà alla pubblicazione delle gare per la concessione gratuita (9 + 9 anni). Il tutto sarà replicato fino al 2019 e prevederà la concessione di cento immobili ogni anno. Il Mibact, mediante la pianificazione di quattro bandi, ha inoltre stanziato 3 milioni di euro che offriranno sostegno e tutoraggio a tutte quelle start up aderenti al progetto, ulteriore garanzia a favore di una bella iniziativa.