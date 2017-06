Tempo di saggi per gli allievi della Nuova Busto Musica

nuova busto musica bambino chitarra

Per i ragazzi della Nuova Busto Musica è venuto il momenti di salire sul palco e dimostrare tutto ciò che si è imparato in un anno di duro lavoro. Si lavora tutto l’anno anche per presentarsi in forma ai saggi di fine anno. Di seguito gli appuntamenti del week end. Gli ingressi, come al solito sono liberi e gratuiti.

Ecco il programma: venerdì 16 giugno ore 21 al Capolinea live di Marnate concerto delle band di musica d’insieme, sabato 17 giugno ore 14,30 e domenica 18 giugno ore 9,30 e ore 15 al Teatro San Giovanni Bosco (via Bergamo 12, Busto A).

La Nuova Busto Musica nasce a Busto Arsizio nel 1994 per iniziativa di Ornella Gobbi (pianista classica) e Cesare Bonfiglio (chitarrista moderno).

Da subito incontra il favore della cittadinanza di Busto e dei comuni limitrofi, che sentiva il bisogno di una scuola di musica che si occupasse a 360 gradi della materia senza discriminare tra un genere e l’altro, tra uno strumento e l’altro…

Una scuola generalista, che abbraccia musicisti-allievi di tutte le età (dall’animazione musicale con bimbi di 3 anni agli appassionatissimi over 70).

Corsi per hobbisti, corsi professionali, individuali, collettivi, corsi a pacchetto, pratici, teorici…il ventaglio di possibilità è enorme e assai diversificato.

La struttura della NBM, oltre alle aule di lezione, si completa con 3 sale prova, un live music pub (Millenote club) e una salone per concerti.

L’atmosfera di cordialità, la simpatia e l’estrema disponibilità di insegnanti e collaboratori sono altre caratteristiche riscontrabili del nostro ambiente (fate un giro e ve ne renderete immediatamente conto), al di là dell’aspetto prettamente musicale-tecnico (trattato sempre con grande attenzione, preparazione tecnica e professionalità.

Le iscrizioni per il prossimo anno partiranno dall’1 settembre e il 12 inizieranno le lezioni. Per ulteriori informazioni http://www.nuovabustomusica.it/