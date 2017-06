Tenta di ridipingere l’auto rubata ma il risultato è un disastro

incidenti varie

Cerca di cambiare colore alla macchina rubata ma il risultato è un tale disastro da far insospettire i carabinieri che l’hanno vista parcheggiata in strada.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Legnano quando una pattuglia del pronto intervento appartenente al Comando Compagnia Carabinieri, passando in Via Giovanni Maria Carrera, ha notato un’autovettura Volkswagen Polo di colore nero e rosso, sprovvista di targhe, uscire dalla rampa dei box per poi parcheggiarsi negli spazi preposti antistanti al palazzo.

I militari insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo e avendolo riconosciuto per un pregiudicato legnanese 38enne, hanno deciso di effettuare un controllo approfondito, dal quale è emerso che la Polo era stato rubata e il furto era stato denunciato nel pomeriggio del 22 giugno da un residente di via Barbara Melzi.

L’uomo, poco prima, all’interno del suo box, aveva cercato di verniciate artigianalmente il cofano motore, portellone posteriore e parte del cruscotto dell’auto, originariamente interamente di colore nero, con bombolette spray di colore rosso, al fine di camuffare e rendere irriconoscibile il veicolo rubato.

Da una successiva perquisizione, i militari, hanno rinvenuto le targhe all’interno del box-garage del 38enne e le 4 bombolette utilizzate per dipingerla. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.