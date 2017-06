Tenta il suicidio in auto coi farmaci, salvata dai Carabinieri

Immagini di carabinieri

Una pattuglia dei Carabinieri di Cassano Magnago ha salvato la vita di una donna di 40 anni che aveva cercato di farla finita ingerendo farmaci. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì, in una strada sterrata che conduce in una zona boschiva dove i militari della Stazione cittadina, nel corso del normale servizio di perlustrazione, avevano notato un’autovettura in sosta.

Nel corso del conseguente controllo del veicolo, gli operanti hanno constatato la presenza all’interno dell’abitacolo di una donna priva di sensi e di numerose confezioni di medicinali riposte sul sedile posteriore.

I carabinieri, in attesa dell’intervento del personale sanitario immediatamente richiesto, vista la gravità della situazione hanno rotto il vetro posteriore dell’auto prestandole i primi soccorsi, estraendola dall’abitacolo e provando a rianimarla. I successivi accertamenti consentivano di appurare che la donna aveva tentato il suicidio attraverso l’ingestione di una dose eccessiva di farmaci.

Trasportata immediatamente all’ospedale Gallarate in ambulanza, è stata ricoverata in prognosi riservata e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.