Termometro in picchiata, da 33 gradi a 23

Allagamenti a Ispra

Acqua a catinelle. Letteralmente. Un risveglio da brividi sul Varesotto: pioggia scrosciante e raffiche di vento. Tutto annunciato ma averlo sulla testa è un’altra cosa. Una situazione che d’estate è abbastanza frequente ma è l’intensità dei fenomeni che un po’ preoccupa. “Il dissesto idrogeologico è il rischio più forte per le nostre zone – spiega Simone Scapin del centro Geofisico Prealpino – Le piogge di questi giorni possono causare frane e smottamenti”.

Ma quanta acqua è caduta tra ieri e oggi? A Varese il pluviometro di viale Aguggiari segna 72 mm, ma non è finita. “Nel pomeriggio ci aspettiamo un nuovo passaggio temporalesco, simile a quello di questa notte con forti acquazzoni e vento, poi la situazione dovrebbe migliorare”.

Per i prossimi giorni il Centro Geofisico prevede nuvole e tempo perturbato fino a sabato, con qualche rovescio, poi, forse, domenica vedremo tornare il sole (ma è un po’ presto per dirlo).

Anche le temperature sono in picchiata: “Siamo passati dai 33 gradi di sabato scorso ai 23 di oggi e il termometro di più non salirà” – spiega ancora Scapin. Chi si lamentava e boccheggiava ora può riprendere fiato: per qualche giorno il solleone sarà nascosto da nuvole scure e a volte minacciose. Sicuri che sia davvero meglio?