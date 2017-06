Terzo mandato per Giusy Giordano

Foto varie

In tarda serata, per via della chiusura delle urne alle 23, Brissago Valtravaglia è stato uno dei primi comuni tra quelli al voto dove si è saputo chi governerà il paese per i prossimi 5 anni: il conto delle schede elettorali ha riconfermato Giuseppina Giordano sindaco del paese dopo due mandati, che da domani proseguirà il suo compito per la terza volta con l’87,74% dei consensi, 487 su 566 votanti.

Il secondo candidato, Matteo Geronimi ha totalizzato 68 voti, 12,25%. Un risultato che ha sorriso a questa amministratrice di lungo corso, premiata da una piccola comunità che in queste elezioni ha saputo scegliere almeno in due occasioni.

La prima, evitando l’arrivo sulle schede elettorali di una lista dai colori esplicitamente politici – Forza Nuova – per la quale non vi è stato sostegno a livello di firme (ne bastavano tra le 25 e le 50, e ne sono state raccolte molte meno).

La seconda occasione è stata il voto, quello vero, che ha incoronato la Giordano, amata dai suoi concittadini, che non hanno creduto fosse il momento del cambiamento, almeno non con la seconda lista presentata all’ultimo istante che schierava un candidato sindaco proveniente da un paese vicino – Castelveccana – ma di fatto fuori dalla corsa, con una campagna elettorale che non si è per nulla sentita.

Diverso invece l’approccio del sindaco uscente che ha molto puntato sul porta a porta soprattutto negli ultimi giorni. Seconda lista che a vedere l’affluenza, del 52,5%, è stata una manna per i vincitori: se fossero andati da soli (come nella tornata elettorale precedente) avrebbero rischiato. Con una lista sola il quorum necessario del 50% più uno degli aventi diritto al voto sarebbe stata un’incognita, e se qualcosa fosse andato storto – stiamo parlando di pochi voti, in una comunità come questa – si sarebbero consegnate le chiavi del municipio al commissario prefettizio.

Ma non è andata così. Certo, quasi 10 punti di affluenza persi rispetto alle elezioni del 2012 pesano (votò il 61,39% degli elettori), ma la questione è legata più all’andamento generale dell’affluenza (in provincia di Varese del 55,1%) che non ad una scelta dettata da geometrie politiche locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE – La lista vincitrice, Tre Campanili Brissago, Piano e Roggiano insieme, vanta oltre al sindaco 7 consiglieri comunali. Sono: Maurizio Badiali, Mario Menna, Francesca Pittelli, Silvio Marinaro, Maristella Schirano, Federico Massa, Flavio Cugnasco

La lista civica “Per la Gente” elegge tre consiglieri comunali: Matteo Geromini, Ivan Vargiu e Stefano Martinelli.