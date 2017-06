The Floating Piers, un anno dopo

Luca leone

E’ stata l’opera più visitata al mondo nel 2016 con oltre 1,2 milioni di presenze. The Floating Piers realizzata da Christo torna a far risplendere di luce la sponda bresciana del Lago d’Iseo.

Ad un anno dalla mastodontica opera di land art Sulzano e Montisola celebrano dal 18 giugno al 3 luglio il primo anniversario di questo importante evento artistico internazionale, con la proiezione dei fasci luminosi sul lago per riprodurre il percorso tracciato un anno fa sull’acqua dalla passerella dell’artista bulgaro. Le luci verranno accese al calar del sole, ma la festa inizierà già nel pomeriggio, grazie ai numerosi eventi che si terranno nei centri storici di Sulzano e Monte Isola.

I numerosi eventi inizieranno in realtà già il 16 giugno per terminare il 3 luglio. L’iniziativa, non vuole ricordare solamente il successo di The Floating Piers, ma sarà anche un’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio, comprese quelle enogastronomiche.

Tra gli eventi The Floating Food con la degustazione di diverse pietanze cucinate dai migliori food truck italiani, il percorso fotografico “raccontanto The Floating Piers”, la Veleggiata sul Lago d’Iseo, una Notte Romantica con degustazione “Bollicine a Monte Isola”, aperitivi, cene lungolago, spettacoli musicali e molto altro.

Per saperne di più e rimanere aggiornato visita i siti:

www.iseolake.info

www.prolocosulzano.it

www.visitmonteisola.com