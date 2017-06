The Sun is the Same: Vera Portatadino a Microcosmi

pittori, quadri, dipinti, sculture

All’interno del ricco programma della quinta edizione del Festival Microcosmi, a Comerio Vera Portatadino presenta la mostra personale The Sun is the Same dal 23 giugno al 30 luglio 2017.

Tratto dal brano Time dei Pink Floyd, il titolo della mostra pone l’accento su due aspetti ugualmente essenziali per l’artista: la ciclica immutabilità dei fenomeni astronomici e il rapporto esistenziale dell’individuo con il fluire rettilineo del tempo. “ Nel testo della band britannica .- come afferma Veronica Liotti – il confronto tra sole e individuo esprime poeticamente il rapporto tra i termini in gioco, permanenza e transitorietà, tempo naturale e tempo umano, opera d’arte e vita: The sun is the same in a relative way but you’re older. Shorter of breath and one day closer to death (il sole è sempre lo stesso, relativamente parlando, ma tu sei più vecchio, con il fiato più corto e un giorno in meno da vivere). Vera Portatadino cerca di afferrare quelle apparizioni, che stimolano lo stato contemplativo e interrompono il flusso inesorabile del tempo esistenziale. Da qui l’interesse per i fenomeni della natura e per l’astronomia: un’eclissi o l’incontro inaspettato con un animale selvatico nel suo habitat. Grazie anche a un uso espressionista del colore che amplifica la sensazione di estraneità, Portatadino ritrae nei suoi dipinti precisamente quest’istante espanso che accompagna il perturbamento: l’evento che turba, appunto, che strappa alla quotidianità, al “presente” temporale, e introduce alla “presenza” spaziale, al contesto fisso del mito, del sogno, dell’opera d’arte. Sarà un qualsiasi banale evento mondano, lo squillo del telefono, una voce che ci chiama, a ridestarci dal nostro stato di morte apparente, facendo nuovamente valere i diritti del tempo, come canta amaramente Richard Wright: The time is gone, the song is over…”.

Orari: venerdì 23 giugno inaugurazione ore 18

sabato 24 e domenica 25 giugno ore 16:00-21:00

Tutti gli altri giorni su appuntamento al 3474283218

www.microcosmi.it

www.veraportatadino.com