Ticino, “Situazione drammatica, il Ministro intervenga”

«La pioggia che sta cadendo in queste ore sulle Alpi dà la possibilità concreta di portare subito il livello di regolazione massima del lago Maggiore a 1,50 metri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende, come peraltro chiediamo da quattro anni», una speranza, ma anche la richiesta di aiuto al Governo che proviene attraverso una sintetica nota stampa dal Parco del Ticino.

L’ente di Magenta scrive in merito alla gravissima crisi idrica che sta attanagliando da settimane il bacino idrico del Po e dei suoi affluenti, tra i quali il Ticino rientra, e che in territorio italiano è emissario del Verbano. Un appello rivolto direttamente al Ministro dell’ambiente Gianluca Galletti.

«Lo si deve fare subito, si può evitando di buttare via ulteriore acqua. Solo così garantiremmo una settimana in più di riserva idrica per l’ecosistema, l’agricoltura e le attività produttive. Questo è l’ultimo appello. Signor Ministro questa volta ci ascolti!», conclude la nota del Parco Lombardo della Valle del Ticino