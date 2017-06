Torna il Campogaggio in brughiera

Strada storica di via Gaggio, Lonate Pozzolo

Torna in Campogaggio, l’annuale campeggio estivo sulla bella strada del Gaggio a Lonate Pozzolo.

L’associazione Viva Via Gaggio, con il patrocinio dell’Ecomuseo della Brughiera e di Via Gaggio e del Parco Lombardo della Valle del Ticino e con la collaborazione dell’associazione Act for Life Onlus, organizza per il weekend 30 giugno – 02 luglio 2017 l’ormai consueto appuntamento di “campeggio militante”, arrivato all’ ottava edizione.

Nato come iniziativa di presidio e informazione contro il progetto della terza pista e del masterplan Malpensa è diventato nel tempo sempre più anche un momento di valorizzazione della brughiera e del bosco del Gaggio (ma senza dimenticare la minaccia incombente dell’allargamento di Malpensa). «Vi aspettiamo per questi tre giorni di presidio in questo luogo così caro a tutti noi amanti della Natura e della nostra Storia, in cui avremo modo insieme di condividerne bellezza e unicità».

Il campo verrà allestito nel tardo pomeriggio di venerdì 30 giugno, la sera ci sarà la camminata notturna lungo il Ticino.Sabato alle 10 bicicletta nella brughiera minacciata dal Masterplan; alle 21 “una notte in trincea”, escursione notturna con l’associazione Act for live Onlus. Domenica 2 luglio, alle 10.45, ci sarà invece l’assemblea di tutte le realtà coinvolte nella lotta per difendere la brughiera dal Masterplan Malpensa, con successivo pranzo comunitario.

Contatti vivaviagaggio@gmail.com Chiara 340.4101329 Walter 339.2904469