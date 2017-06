Torna Girinvalle, un weekend di festa per amore del fiume Olona

Le foto di Girinvalle 2015, domenica 21 giugno

Sabato 17 e domenica 18 giugno torna Girinvalle lungo le rive del fiume Olona. Il consiglio degli organizzatori è uno solo, per godersi al meglio la manifestazione: «Lascia a casa l’ auto e scendi in valle a piedi o in bicicletta».

Le Pro Loco di Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, organizzano all’11esima edizione del Girinvalle, una manifestazione che ogni anno conta migliaia di presenze grazie alle tantissime iniziative che vengono proposte dalle associazioni che aderiscono.

Oltre agli appuntamenti del programma lungo tutto il percorso sulle due sponde sarà possibile trovare numerose iniziative per grandi e piccoli: dal calcio balilla umano al giro in barca, dal campo scout al battesimo della sella, dallo yoga al truccabimbi e ancora il trenino sulla vecchia ferrovia, il raduno dei cosplayers, numerose attività sportive e molto altro.

Il programma

Sabato 17 Giugno

dalle ore 15:00

FAGNANO OLONA: “FAI AL CASTELLO”

Visite guidate al Castello Visconteo.

Al termine aperitivo con ensemble musicale nel cortile quattrocentesco.

ore 19.00

APERTURA RISTORANTI: MARNATE (vecchia stazione), OLGIATE OLONA (zona vecchio mulino), GORLA MINORE (zona vecchia stazione)

ore 19.30

MARNATE (casa di Alice): Maialino al forno

Prenotazione presso BAR LOCO (centro sportivo) oppure Gelateria Fresco Piacere

ore 21.00

GORLA MINORE: “CONTEST ROCK BAND”

MARNATE: “I PUJANIT – RURAL PARTY BAND”

OLGIATE OLONA: Serata COUNTRY con piatti tipici

Domenica 18 giugno

ore 10.00

APERTURA FESTA E ANIMAZIONE LUNGO IL PERCORSO

ore 11:00

GORLA MINORE: Raduno COSPLAYERS

ore 12.00

APERTURA RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO (Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona)

ore 18.00

MARNATE: Live music ed intrattenimento con “LA CAPRA A TEMPO” www.lacapraatempo.it

ore 19.00

APERTURA RISTORANTI: Marnate, Olgiate Olona e Gorla Minore

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il 24 e il 25 giugno. Il programma e gli eventi potrebbero subire variazioni.