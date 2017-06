Torna Girolaghiamo, una domenica di sport tra Italia e Svizzera

Lavena ponte Tresa - la passerella sul Ceresio Per Girolaghiamo 2016

Torna, domenica 11 giugno, la manifestazione “Girolaghiamo”, una giornata di corsa podistica, passeggiata popolare, nordic walking e turbo kids in riva al lago per valorizzare il territorio di confine.

“Alla sua ottava edizione la manifestazione “Girolaghiamo” dimostra la sua crescita sottolineando sempre di più la valorizzazione del proprio territorio in un contesto transfrontaliero – dicono gli organizzatori – La passerella di collegamento sull’acqua lunga ca. 50 m che per l’occasione unisce le due sponde dello Stretto di Lavena Ponte Tresa è anche un ponte di scambio culturale e simboleggia il superamento di ostacoli e la volontà di avvicinarsi grazie al lavoro dell’Associazione Girolaghiamo con il sostegno della Pro Loco di Lavena Ponte Tresa”.

La passerella, grande “star” della giornata, resterà solo 2 ore e alla fine della manifestazione verrà smontata in 30 minuti circa, rendendo l’evento un’occasione unica da vivere.

Sono proposte la corsa podistica (7,4Km), il Nordic Walking e Walking come la camminata popolare (4,4 Km) da Pt.Tresa CH). Un percorso che si snoda lungo le rive del Ceresio attraversando la passerella militare nello stretto di Lavena Ponte Tresa ed arrivo a Ponte Tresa Italia, zona dogana.

Per i piccoli atleti fino a 12 anni, dato il successo della precedente edizione, anche quest’anno c’è la corsa Turbo Kids, due percorsi: da 800 m e 2 Km con partenza dietro al Monte Sassalto (di Caslano), zona vecchia fornace e arrivo a Lavena Ponte Tresa. Vi sarà pure l’animazione per i più piccoli in Piazza Dogana CH durante le iscrizioni sul posto dalle ore 15h30 ca ed un servizio navetta con un shuttle bus dalla Piazza Dogana di Pt. Tresa CH alla partenza TurboKids.

Tutti i rilevamenti dei tempi di percorrenza saranno affidati a MySDAM e le classifiche saranno pubblicate online; la premiazione avrà luogo dopo le ore 20:30 a Pt. Tresa CH in Piazza Dogana.

Gli organizzatori invitano tutti a raggiungere la manifestazione con i mezzi pubblici. Le iscrizioni per tutti sono in Piazza Dogana a Ponte Tresa CH a partire dalle ore 15 circa.

Per attraversare la passerella è obbligatorio iscriversi (online, risparmiando, fino all’8 giugno o sul posto la domenica 11 giugno) e portare con sé un documento di identità.

Per restare aggiornati sulla manifestazione ci sono le pagina facebook e instagram “#Girolaghiamo” ma anche il sito www.girolaghiamo.com