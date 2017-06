Torna il “matching” di Varese nel Cuore. Tra i relatori Bulgheroni e Gherardini

Foto varie di pallacanestro

Capitani di industria, ex campioni, manager di alto profilo sia nel campo dello sport sia in quello economico. Il Consorzio Varese nel Cuore, che da sette anni è proprietario della Pallacanestro Varese, organizza per il prossimo mercoledì 28 giugno una nuova edizione del cosiddetto “matching” aperto sia alle imprese che fanno parte del consorzio, sia a quelle esterne.

Il matching (inizialmente programmato per maggio, poi slittato a giugno) sarà suddiviso in due tronconi: al mattino (dalle ore 9) ci sarà la parte pubblica con una serie di interventi dei relatori dedicati alla “sport industry” mentre al pomeriggio gli imprenditori presenti avranno modo di conoscersi e confrontarsi l’un l’altro per un classico matching “B2B”.

Gli ospiti, come detto, sono di assoluto prestigio: per la parte dedicata al basket ci saranno un “padrone di casa” come Toto Bulgheroni (ora consigliere della Pallacanestro Varese dopo esserne stato per anni proprietario e presidente) e una figura di rilevanza internazionale, Maurizio Gherardini. Il manager forlivese ha accumulato una grande esperienza dirigenziale, in particolare con la Benetton Treviso, con le franchigie NBA di Toronto e Oklahoma City; ora è il g.m. del Fenerbahce Istanbul, squadra che ha da poco vinto per la prima volta l’Eurolega.

Nel novero dei campioni sportivi rientrano invece l’amatissimo Andrea Meneghin, capitano dei Roosters tricolori e oro europeo con l’Italia nel ’99, e Noemi Cantele, la più forte ciclista varesina di sempre, vincitrice di due medaglie mondiali. La parte economica è invece appannaggio di Massimo Cortinovis, fondatore di Stylum s.r.l. e Rokivo Inc., di Luca Barni che è direttore generale della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e di Paolo Orrigoni, presidente della catena della grande distribuzione Tigros. Il convegno verrà moderato dal giornalista Guido Bagatta.

Il programma del mattino sarà suddiviso in quattro panel con i seguenti titoli: “La gestione di una società sportiva di successo” (ore 9,30); “L’atleta professionista: gestione dei ricavi, rapporti con gli sponsor e i procuratori” (ore 10,15); “Big data e sport business una relazione sempre più stretta” (ore 11); “Il modello sportivo trasferito all’azienda” (ore 11,45).

Nel pomeriggio (dalle 12.30 alle 16) è prevista una lesson in lingua inglese organizzata da Ateneo Corsi di Lingue oltre al classico matching nel quale le imprese potranno incontrarsi e stringere accordi. L’intera giornata sarà sponsorizzata dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, azienda impegnata fortemente con le attività del territorio.

Il consorzio “Varese nel Cuore” ha intanto aperto le iscrizioni per le aziende interessate: chi è interessato a partecipare a “Business di squadra” può contattare l’indirizzo e-mail consorzio@varesenelcuore.it.