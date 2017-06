Torna il Memorial “In Cammino con Mattia”

Eventi

Tutto è pronto per il memorial “In Cammino con Mattia”, dedicato a Mattia Ossuzio. Organizzato dall’associazione no profit “In cammino con Mattia”, sarà la quarta edizione del torneo che si svolgerà il 1 luglio al campo sportivo della Malnatese di via Gasparotto a Malnate.

I fondi raccolti saranno devoluti a Sos Malnate per sostenere il progetto di acquisto della nuova ambulanza.

Questo il programma