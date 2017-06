Torna il V moto memorial Fabietto

Foto varie

È il V’ Moto Memorial Fabietto quello in programma per domenica 11 giugno 2017. “Una giornata da trascorrere insieme tra curve e amici..per ricordare chi non é più con noi”, dicono gli organizzatori

IL PROGRAMMA

Ritrovo ore 9.00 al benzinaio Total Erg di Gazzada Schianno (VA) 5€ iscrizione, gadget e un biglietto della Lotteria.

Alle 9.30 si parte verso Laveno, dove prenderemo il traghetto per arrivare ad Intra e raggiungere il Mottarone.

Arriveremo insieme in cima dove ci sarà il pranzo libero.

A seguire un momento commemorativo per ricordare Fabietto e Lotteria Benefica.

L’INTERO RICAVATO SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA A DYNAMO CAMP