Torna la 24H No Stop di Dumenza

Tutti gli appassionati di calcio la stavano aspettando con trepidazione, e finalmente, dopo un anno di assenza, ritorna la 24H No Stop di Dumenza.

Il torneo di calcio a 7 più importante dell’alto varesotto, quest’anno si disputerà nel weekend dell’8-9 luglio al “Centro Carà di Dumenza”, con calcio d’inizio alle ore 15.00 e finalissima tra le due migliori squadre ventiquattrore dopo.

Organizzata dalla ASD Polisportiva Valdumentina, con la collaborazione del GSC Dumenza, e il patrocinio del Comune di Dumenza, questa manifestazione è giunta ormai all’undicesima edizione.

Al via ci saranno ventiquattro squadre, che si contenderanno l’ambitissima Coppa 24H, la Coppa “Spirito 24H”, e i tanti altri premi in palio.

Un’impresa epica, un lungo cammino verso la finale che inizierà sotto il solleone del sabato, con i gironi, che proseguiranno per tutta la giornata fino a notte fonda, quando le gambe si faranno pesanti più delle palpebre schiacciate dal sonno. E poi alla mattina di domenica tutti di nuovo in campo, per disputare le fasi ad eliminazione diretta, che via via vedranno diverse squadre abbandonare a malincuore la competizione, finché ne resteranno solo due, che, nella calura di quella che di certo non sarà una tranquilla domenica pomeriggio di mezza estate, si sfideranno nella finalissima che decreterà l’unica vincitrice.

A ritemprare calciatori e non dalle fatiche del torneo ci penserà lo stand gastronomico aperto per tutta la durata del torneo, grazie all’organizzazione perfetta e collaudata del GSC Dumenza.

La 24H No Stop non è solo calcio, ma anche tanti altri eventi, che vi accompagneranno durante tutta la manifestazione. L’animazione del torneo sarà gestita dai ragazzi della Saro Events, Andrea Martina DJ e Fabio Lsp Fireworks, pronti a farvi ballare a tutte le ore. Sabato pomeriggio ci sarà l’esibizione della ASD Arti del Grago, con una dimostrazione di arti marziali, Capoeira e tant’altro.

Si continua poi la sera con il concerto dei Bambini Viziati dalle ore 21:00.

Per non dimenticare lo storico motto “Dribbla le frontiere” domenica, in attesa della finalissima, si svolgerà la partita amichevole tra i ragazzi ospitati dall’Asilo Mariuccia e dalla Cooperativa Agrisol.

Le iscrizioni sono aperte, e restano pochi posti disponibili.

Affrettatevi ad iscrivere la vostra squadra!