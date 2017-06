Torna la Ekirun al Parco Sempione

Foto varie

Dopo il successo delle prime due edizioni, Milano si prepara a ospitare per il terzo anno consecutivo Ekirun, la manifestazione sportiva di ispirazione giapponese introdotta per la prima volta in Italia da S.S.D. RCS Active Team- RCS Sport. L’evento prenderà il via domenica 2 luglio a Milano, con partenza alle 18:30, sulla pista dell’Arena Civica “Gianni Brera”.

Ekirun è un ekiden (dal giapponese eki, stazione, e den, trasmettere), ovvero una staffetta su strada divisa in 6 frazioni (tre «lunghe» e tre «corte» alternate: 5 km / 10 km / 5 km / 10 km / 5 km / 7,195 km). La lunghezza del tracciato di gara è di 42.195 metri – la stessa della maratona – da percorrere in squadre da 6 persone, maschili, femminili oppure miste. Su un percorso ad anello che si sviluppa all’interno di Parco Sempione, con start e arrivo in Arena Civica, che andrà a toccare i suoi punti simbolo come l’Arco della Pace, la Triennale e il Castello Sforzesco. E proprio la pista di atletica sarà teatro di tutti i cambi, effettuati tramite la cerimonia di passaggio del tasuki, una fascia da indossare a tracolla che costituisce il tipico testimone nelle gare di ekiden.

All’Arena andrà, dunque, in scena una celebrazione del made in Japan, con le squadre accolte ai nastri di partenza da un gruppo di suonatori taiko, tamburi tradizionali che scandiranno i momenti clou della manifestazione. I premi e i trofei avranno, infine, la forma di origami realizzati a mano, in linea con i valori fondamentali della cultura giapponese, quali solidarietà, spirito di cooperazione, condivisione e divertimento.

L’edizione 2017 di Ekirun presenta alcune importanti novità: in primo luogo la nuova data, anticipata da inizio autunno al primo weekend di luglio, una stagione tradizionalmente più adatta alle corse su distanze brevi come quelle delle frazioni dell’Ekiden. In considerazione del periodo estivo, si è stabilito l’orario di partenza nel tardo pomeriggio, per evitare le ore più calde della giornata, scegliendo inoltre il giorno di domenica in modo che Ekirun possa diventare un piacevole momento di chiusura del weekend, senza spezzare il fine-settimana.

Da quest’anno, inotre, Ekirun sarà valido come Challenge FIDAL di Corsa su Strada a Staffetta, una sorta di campionato nazionale di società per questa particolare disciplina dell’atletica leggera. Su richiesta della IAAF, gli organizzatori hanno spostato la frazione lunga 7.195 m dall’inizio alla fine della gara, per essere in linea con il regolamento della Federazione.

La gara è adatta agli atleti professionisti nelle categorie FIDAL CLUB (per squadre di tesserati della stessa società FIDAL) e competitiva, per squadre di tesserati FIDAL (anche di diverse società) e possessori di Runcard. La quota di iscrizione per entrambe le categorie è di 96 euro a squadra.

Accanto alla corsa agonistica vi sarà anche quella non competitiva (necessario certificato medico o dichiarazione di possesso certificazione medica) declinata nelle categorie Business (squadre di dipendenti della stessa azienda) e Open (per tutti gli altri team). Il costo a squadra è di 120 euro per le OPEN e di 180 euro per le BUSINESS.

L’iscrizione a Ekirun si può effettuare online su www.ekirun.it fino alla mezzanotte di giovedì 29 giugno; al momento dell’iscrizione non è necessario specificare i dati dei membri della squadra, che potranno essere inseriti in un secondo momento. I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati presso l’Ekirun Village allestito all’interno dell’Arena Civica lo stesso giorno dell’evento. All’interno dell’Arena saranno disponibili spogliatoi, docce e servizi igienici. Le borse potranno essere depositate presso l’apposito servizio di custodia per il tempo strettamente necessario a correre la propria frazione; sarà inoltre disponibile un’area massaggi.