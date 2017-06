Torna la Festa delle ciliegie

foto generiche tempo libero

Non solo una sagra ma anche una tradizione che si ripete ormai da trent’anni. La Festa delle ciliegie di Varese torna domenica 11 giugno lungo via Dandolo e piazza dei Bersaglieri con oltre 40 banchi di ciliegie e altre merceologie rigorosamente made in Italy.

La festa più gustosa dell’estate è nata trent’anni fa grazie all’idea di Vincenzo De Santis e del gruppo degli Ambulanti. Nel corso del tempo ha guadagnato l’affetto di tutti i varesini diventando un appuntamento irrinunciabile. Le ciliegie in vendita sono tra le migliori provenienti dall’Emilia Romagna e Veneto, le regioni più produttive. A presentare l’iniziativa questa mattina in comune a Varese l’Assessore alle Attività produttive Ivana Perusin, il direttore di Ascom Roberto Tanzi e la rappresentante degli Ambulanti Enrica Bolognini.

Via Dandolo e Piazza dei Bersaglieri saranno chiusa al traffico dalle 8,30 alle 19,30 e per tutto il giorno ci saranno attività per bambini, una mostra d’arte e altre attività ludiche e culturali organizzate da Confcommercio Varese in collaborazione con Actl Associazione Cultura e Tempo Libero diretta dal cavalier Vincenzo Bifulco, con il patrocinio del Comune di Varese.