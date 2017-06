Torna la Maga Estate

pittori, quadri, dipinti, sculture

E fino al 3 settembre, la mostra Global Learning. Pratiche artistiche e attività educative al MA*GA, presenta le opere realizzate dagli artisti durante i workshop in Museo con gli studenti delle scuole superiorie e le Accademie.

Con la bella stagione, torna MA*GA Estate, la manifestazione che nei mesi di giugno e luglio vedrà l’anfiteatro esterno del museo gallaratese trasformarsi in palcoscenico per accogliere concerti e consentirà a tutti i partecipanti di usufruire del bar all’aperto.

Gli eventi, a ingresso gratuito, sono organizzati dal MA*GA, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Gallarate, NeXTones, il Festival di musica elettronica che si tiene nella cava storica di Trontano (Verbania).

Il programma di MA*GA Estate vedrà, venerdì 30 giugno, alle ore 20.00, il concerto di Chorizo Bay, progetto italiano nato dall’unione e dalla collaborazione di Alberto Fabris e Pier Scotti. I due producer a seguito di diverse collaborazioni, si ritrovano in studio con l’obiettivo di lavorare su un’idea differente di utilizzo delle tecnologie conosciute. A seguire, si terrà la performance La clessidra e il pendolo rovesciato di Danno Compound, straordinario ensemble che proporrà il concerto per sole percussioni e improvvisazione e che coinvolgerà il pubblico in modo diretto.

Martedì 4 luglio alle ore 21.00, il protagonista della serata sarà Max De Aloe che suonerà con gli allievi del Centro espressione musicale di Gallarate. Il CEM è un centro per la musica che in oltre tre lustri ha visto passare migliaia di studenti e che è diventato anche un punto di riferimento per corsi avanzati e di specializzazione per la musica moderna.

Sabato 8 luglio, alle ore 21.00, sarà la musica elettronica a essere al centro dell’appuntamento con Caterina Barbieri. Dopo aver conseguito il diploma in elettroacustica presso il conservatorio di Bologna, Caterina Barbieri ha proseguito gli studi a Stoccolma, dove ha avuto modo di lavorare e collaborare attivamente anche con il prestigioso ems.stockholm. La compositrice bolognese presenterà Patterns of Consciousness, l’album che ha già ricevuto le lodi della critica e degli addetti ai lavori. L’evento è in collaborazione con NeXTones, la sezione dedicata alle arti digitali e alle nuove musiche all’interno del più ampio festival Tones on the Stones, che propone ogni anno spettacoli scenici tra le cave di estrazione di marmo e granito del Verbano Cusio Ossola.

Sabato 15 luglio, alle ore 21.00, Flaviano Braga e Simone Mauri, utilizzando rispettivamente la fisarmonica e il clarinetto basso, proporranno brani originali che si avvicinano a un linguaggio jazzistico pur mantenendo spesso sonorità vicine alla musica etnica e al folk. La chiusura di MA*GA Estate sarà affidata a Fabio Treves e alla sua Blues band. Sabato 22 luglio, alle ore 21.00, il Puma di Lambrate entusiasmerà il pubblico di Gallarate con un concerto, organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate, che riproporrà alcuni dei pezzi più conosciuti del suo repertorio.

Per tutta l’estate – fino al 3 settembre 2017 – il MA*GA di Gallarate ospita la mostra GLOBAL LEARNING. Pratiche artistiche e attività educative al MA*GA.

L’esposizione presenta alcuni tra le opere e i progetti realizzati al MA*GA durante i workshop condotti e curati dagli artisti – Francesco Bertocco, Stefano Cagol, Andrea Caretto e Raffaella Spagna, Roberto Fassone, Ettore Favini, Alessandra Ferrini, Jacopo Miliani, Cesare Pietroiusti, Valerio Rocco Orlando, Luca Trevisani, Enzo Umbaca – invitati a collaborare con gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, le Accademie, gli insegnanti.

È stata inoltre prorogata fino al 30 luglio 2017, la grande mostra dedicata all’artista, designer e architetto Marcello Morandini (Mantova, 1940). L’esposizione presenta oltre 200 opere tra disegni, sculture, progetti di architettura, rendering, modelli e prodotti di design, realizzati dagli inizi degli anni Sessanta a oggi.

MA*GA Estate

Concerti ed eventi nell’anfiteatro esterno del Museo

Gallarate (VA), via E. De Magri 1

Ingresso libero

In caso di pioggia, tutti gli eventi si terranno all’interno del museo.

Il sito