“Stramazzate” su per il Belvedere

Correre in salita, non in montagna ma su strada. Ciò non toglie che sia durissima e se non ci credete chiedetelo a chi l’ha fatta. Martedì 4 luglio torna la STRAmAZZATE.

Ormai è una gara diventata celebre in provincia e l’anno scorso ha visto la partecipazione di 127 atleti (vincitore l’anno scorso Matteo Garotta con il tempo di 3’47”)

In cosa consiste la competizione ormai è noto: è una corsa di 970 metri, tutti in salita, con una pendenza del 9%, che terminano con 46 gradini in pietra. Il tutto nella fantastica cornice del Belvedere di Azzate. La gara è aperta a tutti.

La cronoscalata è organizzata dai Runners della Valbossa e dal Comune di Azzate.

QUESTO IL PROGRAMMA:

il ritrovo è alle ore 19, in cima alla scalinata del Belvedere, dove ci si può iscrivere; partenza alle ore 20, un concorrente ogni quindici secondi (obbligatorio il certificato medico sportivo in corso).

COSTO:

6 euro iscrizione con panino, salamella e bevanda o 3 euro solo l’iscrizione.

PREMI:

ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne un cesto gastronomico (premio speciale a chi batterà il record che per gli uomini è di 3′ 54” e per le donne 4′ 49”)