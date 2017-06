Torna “Mesenzana corre per la vita”

Foto varie

Correre, prima che per sé, per gli altri. È questo l’obiettivo di Mesenzana per la vita, corsa arrivata alla sua seconda edizione e il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli onlus a sostegno del Day Hospital oncoematologico pediatrico “Giacomo Ascoli”.

La manifestazione è organizzata dal Gran Consiglio di Mesenzana e si svolgerà con ogni condizione meteo.

PROGRAMMA – Ore 17.30 iscrizione alla corsa costo € 10,00 (compreso Pasta party) UNDER 10 GRATIS; ore 19.00 partenza dal Municipio per percorso di 3,5 km o 7 km; ore 21.00 premiazione corsa

INFO – Per iscrizione alla corsa e per maggiori informazioni scrivere a:

granconsigliomesenzana@gmail.com oppure chiamare

328-7256002 dalle 15.00 alle 18.00

348-5519601 dalle 20.00