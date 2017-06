Torna “Sere Fai d’estate” e l’appuntamento è al tramonto

Tempo libero generica

Proseguono gli appuntamenti nei beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano in Lombardia con le Sere FAI d’Estate, la grande festa dei beni della Fondazione che quest’anno, per la seconda edizione, coinvolge 16 proprietà aperte straordinariamente in notturna.

Oltre 60 gli appuntamenti fino al 2 luglio consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura del FAI in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte. Tra questi, la Palazzina Appiani nel Parco Sempione a Milano, Villa e Collezione Panza a Varese, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e il Monastero di Torba a Gornate Olona, in provincia di Varese, Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda, a Como. Novità di questa edizione sono i concerti e le performance musicali a cura degli studenti di 12 conservatori italiani, possibili grazie alla coordinazione artistica del maestro Pasquale De Rosa.

Al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) venerdì 16 e sabato 17 giugno, apertura notturna a lume di candela dalle ore 19.30 alle 23, con la possibilità di gustare gli aperitivi a cura del ristorante La Cucina del Sole e partecipare alla speciale visita guidata Vita da badesse che, grazie alla lettura di pagine letterarie e ricostruzioni storiche, condurrà i visitatori in un viaggio nei segreti del monachesimo femminile, alla scoperta della vita quotidiana, dei rapporti con la famiglia e le consorelle, delle vocazioni spesso obbligate e della grande sapienza nel campo delle scienze e della cultura. Sabato 17 giugno sarà la volta gli allievi del Conservatorio di Milano con il quartetto di sax Vagues saxophone quartet – composto da Mattia Fiore (sax soprano), Stefano Uggeri (sax contralto), Mattia Quirico (sax tenore), Salvatore Castellano (sax baritono) – che si esibiranno in tre turni alle ore 20, alle 21 e alle 22 con un programma che spazia da Mozart a Bach, da Fauré a Gershwin, da Iturralde a Piazzolla. Nelle stesse serate si potrà visitare anche Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), che aprirà dalle 19.30 alle 23: venerdì 16 sono in programma una speciale visita sui costumi e le mode del Settecento e un aperitivo a cura del ristorante La Cucina di Casa, mentre sabato 17 il quartetto di clarinetti del Conservatorio di Como eseguirà brani che spaziano dalla classicità al mondo del jazz.

INGRESSI

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Intero € 8; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 3; Biglietto famiglia € 20

Aperitivo con menu a buffet €15

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Intero € 10; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 4; Biglietto famiglia € 25

Aperitivo con menu a buffet € 20

Per informazioni e calendario dettagliato: www.serefaidestate.it – www.fondoambiente.it