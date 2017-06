Torna “Solidal folk” con Gospel, Casa del Vento e Trenincorsa

E’ in programma per sabato 24 giugno la sesta edizione del Solidal Folk al Campo sportivo di Voldomino-Luino.

Dopo aver destinato i fondi nell’ordine all’Emilia, la Maremma, la Sardegna, il Nepal e due associazioni umanitarie della nostra zona, quest’anno il Solidal rivolgerà lo sguardo ai terremotati del paese di Visso (Macerata). Il Solidal Folk è nato da un’idea di Matteo Carassini (Trenincorsa) e Omar Longhi. Negli anni, oltre agli instancabili TRENINCORSA, si sono succeduti sul palco artisti apprezzatissimi del panorama folk indipendente italiano come Beppe Dettori, Apocrifa Orchestra, Daniele Ronda, Khoralira,etc…

Quest’anno oltre ai luinesi emergenti “Gospel”, dalla Toscana arrivano gli ormai storici “Casa del Vento” che vantano innumerevoli collaborazioni, tra cui Modena City Ramblers, Elisa, Patty Smith. A chiudere, come sempre, i “Trenincorsa”, che annunceranno alcune notizie sui progetti futuri. Inoltre, il leader Matteo con gli amici della Casa del Vento ha in serbo una sorpresa per il pubblico del Solidal Folk, che in questi anni non ha fatto che aumentare la propria affluenza.

Appuntamento dalle 18 con aperitvo musicale, lotteria, giochi a premi, mercatini, birra, Amatriciana, polenta e spezzatino, grigliata mista e tanto altro.

In seguito a questo da quest’anno si potrà contribuire ad aiutare i terremotati anche effettuando un bonifico bancario all’ IBAN: IT77T0305801604100571707367 “CheBanca” C/c intestato a Matteo Carassini e Anna Piccardi. Nella causale del versamento sarà da indicare “Donazione Solidal Folk”