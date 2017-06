Tornano i kit anti-zanzare

zanzara tigre foto

A partire dal 19 giugno, alla piattaforma ecologica di via dei Tre Corsi e negli uffici del settore Tutela Ambientale di via Matteotti, 2 – negli orari di apertura al pubblico – si procederà con la distribuzione del kit contro la proliferazione delle zanzare (10 tavolette antilarvali biologiche) con relativo foglio di istruzioni per un uso corretto del prodotto.

La consegna avverrà dietro presentazione di un documento di riconoscimento del richiedente. Si raccomandano piccoli accorgimenti di prevenzione, quali evitare il ristagno di acqua nei sottovasi, in altri recipienti all’aperto, nei tombini e/o in altri contenitori/luoghi