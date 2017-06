Torneo Rasa, arrivano le sfide a eliminazione diretta

Foto varie di calcio

Gol e spettacolo; la 50esima edizione del Torneo della Rasa non poteva riservare altro. Nella giornata di ieri – lunedì 19 – si sono concluse le sfide dei gironi di qualificazione ed è quindi tutto pronto per dare il via, da mercoledì sera, agli ottavi di finale.

Bar Before, Golden Egg e Torrefazione75 dominano i rispettivi gironi concludendo a punteggio pieno, mentre nel girone E l’accesso diretto ai quarti viene deciso dalla miglior differenza reti di Sifra Service ai danni di Soriano Pavimenti.

Completano il tabellone degli ottavi Bar DNA (foto in alto), Officina Meccanica Caiola e Bar della Posta, che elimina per miglior differenza reti Autotrasporti Rinaldi nel girone C.

La situazione più ingarbugliata è quella del gruppo D: il Settebello, dopo aver dominato il girone nelle prime due giornate, crolla incredibilmente contro Max Sport (0-5) e viene superata in classifica sia dalla rivale sia anche da Macelleria Griglieria Ripoli, ma riesce comunque ad accedere al turno successivo come migliore terza.

L’esito degli ottavi completerà il quadro dei quarti di finale, che inizieranno venerdì 23 giugno.

GIRONE A

Bar Before 9 (10 GF / 2 GS); Bar DNA 6 (5 GF / 4 GS); Alba Brollo Group 3 (7 GF / 5 GS); Bar Epicuro 0 (3 GF / 14 GS).

GIRONE B

Golden Egg 9 (9 GF / 4 GS); Officina Meccanica Caiola 6 (10 GF / 4 GS); Bazzeghini Boys 1 (6 GF / 11 GS); Costruzioni Morrone-Rony 1 (1 GF / 7 GS).

GIRONE C

Torrefazione75 9 (10 GF / 4 GS); Bar della Posta 4 (7 GF / 5 GS); Autotrasporti Rinaldi 4 (4 GF / 5 GS); Leo Parquet 0 (2 GF / 8 GS).

GIRONE D

Macelleria Griglieria Ripoli 6 (11 GF / 7 GS); Max Sport 6 (11 GF / 9 GS); Settebello 6 (6 GF / 8 GS); Remax di Colabufo 0 (8 GF / 12 GS).

GIRONE E

Sifra Service 7 (10 GF / 5 GS); Soriano Pavimenti 7 (8 GF / 4 GS); Studio Sant’Elia 3 (8 GF / 7 GS); Panificio Giordano 0 (2 GF / 12 GS).